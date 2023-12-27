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宜蘭3幫派關狗籠、販毒、砸店 警掃蕩逮33人、3人遭押

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣3個不良組織，包含竹聯幫弘仁會、明仁會，以及員山鄉某不良組合，涉嫌長期從事放高利貸後關狗籠逼債、販賣毒品、聚眾鬥毆、強插乾股、砸店等，縣警局本月上旬連續發動3波治平專案，10天內逮捕33人，法院裁定收押吳姓男子、田姓男子與何姓男子3名主嫌。

據了解，40多歲吳姓男子是竹聯幫仁堂弘仁會宜蘭首腦，綽號「K仔」，在道上成名已久，長期經營放高利貸，日利率高達15%，借貸者若還不出高額債務，手下小弟就會將對方綁架到據點，關進狗籠拴上鐵鍊，逼迫家屬贖回，警方本次行動共發現3名被害人，幫派不法獲利上百萬元。

20多歲的田姓男子是仁堂明仁會宜蘭分會幹部，旗下有一支「棒球隊」，盤踞羅東多家KTV，以「小蜜蜂」攤販車的方式販售墨西哥鼠尾草、K他命、毒咖啡包、毒果凍等毒品，也經常酒後鬧事、聚眾鬥毆。

30多歲何姓男子則是員山某不良組合的成員，綽號「小鋼牙」，在附近商家如燒烤店、KTV等強插乾股，店家若不答應，何男就會率領小弟丟雞蛋、撒冥紙，甚至出動棒球隊砸店。

宜蘭縣警局今年3月開始蒐證，掌握3幫派的據點後，12月6日到15日，10天內發動3波掃蕩，出動超過200人次警力，在幫派據點如養生館、KTV附近封路臨檢，攻堅重要據點，逮捕吳、田、何3名主嫌，以及其他30名犯嫌，扣得毒品包、改造槍枝、球棒、鐵鍊與狗籠等犯罪工具。

警方將33名犯嫌送辦，宜蘭地檢署依涉犯妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌，聲押3名主嫌，地院裁定收押，餘下30名犯嫌分別以3萬元到15萬元等金額交保。

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宜蘭縣內竹聯幫明仁會涉犯販毒，警方查扣出數十包毒咖啡包、毒果凍和K他命等毒品。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣內竹聯幫明仁會涉犯販毒，警方查扣出數十包毒咖啡包、毒果凍和K他命等毒品。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣弘仁會涉嫌放高利貸後將還不出債務的借貸人擄走，關進狗籠虐待，要脅家人付錢贖人。記者陳敬丰／翻攝
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宜蘭縣警局12月初攻入明仁會據點，逮捕田姓幹部等人。記者陳敬丰／翻攝
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宜蘭縣警局破獲3黑幫，查扣不法分子用來凌虐被害人的鐵鍊等犯罪工具。記者陳敬丰／攝影
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宜蘭 毒品 幫派 鬥毆 竹聯幫 弘仁會 綁架

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