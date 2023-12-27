高雄戒毒診所變販毒診所 病患用藥過量身亡...醫師3人被訴

高雄富生診所對外標榜「戒毒診所」，但該診所負責醫師林揚懋，卻放任所內醫師、護理師逕自販賣戒毒針劑Diazepam，因該藥有成癮性，陳姓患者一天注射二次，結果卻因劑量過多，加上與海洛因混用死亡，高雄地檢署偵結，今依過失致死、販賣4級毒品等罪嫌，起訴林揚懋、朱姓醫師及黃姓護理師。

Diazepam屬於第四級管制藥品，可用於治療焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣，為中樞神經系統抑制劑，隨劑量大小會有輕度鎮靜、安眠至昏迷的不同抑制作用，具成癮性，長期使用會產生依賴。

去年1月12日中午12時許，有毒品前科的陳姓男子到富生診所求診，付費後隨即由護理師注射兩劑Diazepam及1劑Vena藥物，前後僅耗時3分鐘就離開。

同天下午5時許，陳男又到該診所求診，結果所內護理人員卻沒發現陳早在中午就注射過Diazepam藥劑，又幫陳注射劑Diazepam及1劑Vena藥物，結果回家後不久，陳就暴斃死在住處床上。

經檢方相驗後，懷疑陳男注射Diazepam針劑後又混用海洛因，最終導致Diazepam引發多重藥物中毒身亡，陳男胞姊質疑富生診所未盡責任，氣得對診所提告。

檢警深入調查後，才發現陳男求診時，並未由診所醫師看診，付費後隨即由護理師注射藥劑，且求診時，都未詢問陳男健康及用毒情形，導致陳短時間內攝入大量毒品身亡。

檢警查出，該診所醫師林揚懋從去年1月開始，放任診所醫師、護理師不用取得處方，就能向患者販售Diazepam針劑注射，以戒毒診所知名，行販毒之實，且林在檢警偵訊時，對於診所業務一問三不知。

另外，陳男當時求診時，看診醫師為朱男，朱卻未登載陳男病歷，朱在開立處方前，未有履行問診、指導用藥事項等注意義務，且病歷上的每一張處方籤，都只是「複製貼上」。

檢方另傳當時陪同陳男看診的鍾姓友人作證，鍾證實他到診所求診時，兩次也都沒經過醫師問診就由護理師注射針劑。

檢方認為，富生診所早在2016年時，就被查獲由不具醫師資格者為病患注射藥品，當時負責醫師、護理師已被判刑確定，可見該診所歷來就有醫師不對舊病患診察、「付錢就打針」的門路。

雄檢綜合相關事證，認定林未盡督導責任，放任朱姓醫師不對病患實際看診，默許黃姓護理師擅自販售Diazepam，今偵結依過失致死、毒品危害防制條例將3人起訴。

【中央社 高雄27日電】

起訴書指出，位於高雄三民區一間診所對外標榜戒毒診所，但上從負責醫師，下至護理人員，均在未經醫師親自診斷下，即販賣有毒癮者第4級毒品和管制藥品Diazepam注射，藉戒毒診所之名，行販賣毒品之實。且Diazepam與第1級毒品海洛因均有鎮靜效果，若兩者在人體內共同作用，可能對抑制患者中樞神經系統產生藥理加成作用，產生致命風險。

一名吸食海洛因成癮的陳姓男子多年起前往涉案診所看診，但去年1月12日中午前往看診時，卻未在醫師診察下，直接向護理師付費後接受注射2劑Diazepam和1劑Vena（抗過敏劑），回家後又吸食海洛因。

然而，陳男同天下午5時許又前往診所要求施打同一藥物，前後僅短短不到5小時。陳男晚間返家後，在套房住處發生手腳冰冷、呼吸急促等反應，經送醫急救仍因濫用藥物，引發多重藥物中毒併肺水腫與肺泡內出血症狀死亡，死因為濫用海洛因過量致死，但法醫也強調海洛因與Diazepam共用，會產生致命危險。

全案經陳男姊姊委由律師報警偵查，診所3人雖遭毒品等罪移送，但雄檢偵結後處分不起訴。經陳男姊姊聲請再議，由高雄高分檢命令繼續偵查。

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