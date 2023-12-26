影／北市KTV狹路相逢嗆聲「看什麼看」 男折疊刀刺傷2人被逮

台北市文山區羅斯福路一家KTV，今天凌晨近5時發生鬥毆持刀傷人案件，20歲楊姓男子與22歲楊蔡姓友人，要進入KTV消費，遇到陳姓男子等3人消費完畢走出來，5人相遇，彼此互嗆「看什麼看！」最後打起來，楊男拿出折疊刀刺傷對方，警方到場後，逮捕兩人送辦。

這家KTV就位在文山二警分局旁邊，由於出入口狹窄，過去就曾發生數起打架案件。楊男拿出折疊刀傷人後，將刀丟在路旁的水溝內，警方找到兩人後，在水溝中打撈出刀子，並依殺人未遂罪嫌送辦。