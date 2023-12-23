假民調、赴陸旅遊被招待 刑事局提醒注意介選手段

近期有部分北、高里長因為疑似接受大陸涉台單位招待前往大陸旅遊遭檢方調查，又有網媒記者製造假民調，被台中地檢署依反滲透法收押；刑事局今天呼籲，隨著大選將近，中共介選方式愈來愈多元，民眾對於選舉訊息要多加查證，另外受邀旅遊也要注意。

刑事局指出，大陸除傳統假新聞、資訊戰外，近期更透過特殊管道資助特定民調公司及個人偽造民調，企圖利用假民調操弄輿論風向，另外招待村長、里長等地方基層公職人員及民眾赴陸旅遊，企圖影響選舉。

刑事局表示，要判別民調真偽，可先查明源頭，例如是否真有該民調公司，或是該媒體單位是否真有民調計畫，若是到了選前才出現名不見經傳的民調公司公布民調結果，又無法提供民調數據及原始統計資料，應留意調查結果可能為惡意造假。

警政署提醒，接受中共指示、委託或資助製造假民調，可能涉及反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第90條及公職人員選舉罷免法第104條等相關罪責；民眾若任意轉傳未經證實訊息，也可能觸犯選罷法中的意圖使人(不)當選而散布不實訊息的相關刑責。

近期大陸頻繁假借社區考察、宗親會、宗教或藝術文化交流等名義，延攬村里長或透過台商、新住民團體負責人，招待民眾赴陸旅遊，期間有大陸官方人士，包括人大常委會、地方台辦等，出面要求民眾返國後鼓吹他人支持特定政黨或候選人。