獨／海洛因磚漂海灘「15億運毒案」意外揭秘 他判最輕

2019年台東南田海邊意外出現32塊海洛因磚漂流上岸，台東檢警因而破獲跨國大毒梟林孝道的15億元運毒計畫，2021年林孝道判刑18年定讞，不過檢警查出林運毒同夥約11人，9人已判刑8年至17年定讞，1人在逃通緝，而綽號阿源的潘男，昨早被台東地院判刑5年半。

據悉，過去稱霸南部的跨國大毒梟林孝道，因從政路不順轉而經營船運公司，除國內多艘漁船外，還坐擁10多艘不靠港軍火船隊及菲律賓叛軍替他海上運毒；而這起15億元運毒案，原預計自緬甸貨主海上接駁私運870塊海洛因磚、198公斤甲基安非他命進口，但實際接運近半數400塊海洛因磚、100公斤甲基安非他命。

判決指出，林孝道組織12人運毒集團，負責公海運毒入國內銷售，林孝道可藉此分得其中15%毒品；2019年8月23日同夥顏男駕駛蒙古籍漁船於外海指定座標處，與泰國籍船隻接運袋裝第一級毒品海洛因磚870塊、第二級毒品甲基安非他命198公斤。

同年9月12日運毒同夥陳男找友人修繕駕駛動力舢舨「清只號」 ，先在高雄林園外海處與顏男會合接運，將近半數即約15大袋裝第一級毒品海洛因磚400塊、第二級毒品甲基安非他命100公斤，但在運往屏東琉球過程中，運毒計畫卻出現閃失，意外成了警方破案的重大線索。

陳與友人搶灘上岸當天，本欲攜毒游泳上岸，怎料，海上風浪過大，一只裝約50塊海洛因磚的麻布袋，竟不慎落海漂流，為避免再掉包恐損失慘重，兩人改由屏東縣琉球鄉厚石沙灘上岸，將毒品運至陳住處藏放。

毒品分批上岸後，林孝道指揮同夥開車載毒至屏東桃花紅小吃部前停放，再給人百萬酬金將載毒車輛分頭開走運毒躲避查緝；據悉，林孝道交付約定好酬金900萬給搶灘上岸的陳男，陳分42萬2千元給同行友人。

而本案「阿源」本該停車在桃花紅小吃部外，但該車因貸款抵押問題，竟連毒帶車遭車輛協尋業者拖走，林孝道趕緊聯繫阿源透過關係將車取回，阿原依原計畫將車停放在桃花紅小吃部外，轉由他人接運；待事成之後，林孝道指示阿源自藏毒中取走10包安毒作為報酬。

由於，陳男海上遺失的1大袋海洛因磚，經洋流漂至台東達仁南田岸際沙灘，2019年9月20日被正在撿拾玉石的張姓遊客發現報警，全案經檢警循線將運毒犯嫌陸續逮捕，主謀林孝道於隔年2月落網。