快訊

萬里老宅內部曝光！「台灣槍王」曝賴清德曾接待他們走一趟小山城

「賴皮寮」違建爭議殺傷力強！賴清德負聲量創高峰

耶誕搶便宜手機！蘋果iPhone這款折6910元、三星旗艦機直接砍萬元超划算

獨／海洛因磚漂海灘「15億運毒案」意外揭秘 他判最輕

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

2019年台東南田海邊意外出現32塊海洛因磚漂流上岸，台東檢警因而破獲跨國大毒梟林孝道的15億元運毒計畫，2021年林孝道判刑18年定讞，不過檢警查出林運毒同夥約11人，9人已判刑8年至17年定讞，1人在逃通緝，而綽號阿源的潘男，昨早被台東地院判刑5年半。

據悉，過去稱霸南部的跨國大毒梟林孝道，因從政路不順轉而經營船運公司，除國內多艘漁船外，還坐擁10多艘不靠港軍火船隊及菲律賓叛軍替他海上運毒；而這起15億元運毒案，原預計自緬甸貨主海上接駁私運870塊海洛因磚、198公斤甲基安非他命進口，但實際接運近半數400塊海洛因磚、100公斤甲基安非他命。

判決指出，林孝道組織12人運毒集團，負責公海運毒入國內銷售，林孝道可藉此分得其中15%毒品；2019年8月23日同夥顏男駕駛蒙古籍漁船於外海指定座標處，與泰國籍船隻接運袋裝第一級毒品海洛因磚870塊、第二級毒品甲基安非他命198公斤。

同年9月12日運毒同夥陳男找友人修繕駕駛動力舢舨「清只號」 ，先在高雄林園外海處與顏男會合接運，將近半數即約15大袋裝第一級毒品海洛因磚400塊、第二級毒品甲基安非他命100公斤，但在運往屏東琉球過程中，運毒計畫卻出現閃失，意外成了警方破案的重大線索。

陳與友人搶灘上岸當天，本欲攜毒游泳上岸，怎料，海上風浪過大，一只裝約50塊海洛因磚的麻布袋，竟不慎落海漂流，為避免再掉包恐損失慘重，兩人改由屏東縣琉球鄉厚石沙灘上岸，將毒品運至陳住處藏放。

毒品分批上岸後，林孝道指揮同夥開車載毒至屏東桃花紅小吃部前停放，再給人百萬酬金將載毒車輛分頭開走運毒躲避查緝；據悉，林孝道交付約定好酬金900萬給搶灘上岸的陳男，陳分42萬2千元給同行友人。

而本案「阿源」本該停車在桃花紅小吃部外，但該車因貸款抵押問題，竟連毒帶車遭車輛協尋業者拖走，林孝道趕緊聯繫阿源透過關係將車取回，阿原依原計畫將車停放在桃花紅小吃部外，轉由他人接運；待事成之後，林孝道指示阿源自藏毒中取走10包安毒作為報酬。

由於，陳男海上遺失的1大袋海洛因磚，經洋流漂至台東達仁南田岸際沙灘，2019年9月20日被正在撿拾玉石的張姓遊客發現報警，全案經檢警循線將運毒犯嫌陸續逮捕，主謀林孝道於隔年2月落網。

據了解，這起運毒集團共12人，自泰籍船接運毒品的顏男，目前仍在逃通緝，而林孝道與其餘9名同夥，被判刑8至18年三審定讞，而昨天台東地院對同夥阿源宣判5年半徒刑，考量他坦承認罪，犯後態度尚稱良好，並整體運輪計畫中較為末端共犯角色，依此量刑。

2019年9月，有遊客在台東縣達仁鄉的南田海岸邊，發現海洛因磚，檢警循線查獲林孝道跨國走私毒品集團。本報資料照片
2019年9月，有遊客在台東縣達仁鄉的南田海岸邊，發現海洛因磚，檢警循線查獲林孝道跨國走私毒品集團。本報資料照片
2019年9月20日意外漂到台東南田海岸的海洛因磚，讓台東檢警合力查獲南台灣最大販毒集團，且逮捕屏東縣籍國際級林姓大毒梟。本報資料照片
2019年9月20日意外漂到台東南田海岸的海洛因磚，讓台東檢警合力查獲南台灣最大販毒集團，且逮捕屏東縣籍國際級林姓大毒梟。本報資料照片

毒品 台東 屏東縣

延伸閱讀

不實大選民調操作手 吸金犯徐少東涉中資介選收押、同夥2人交保

我國史上最大毒品走私輪明年法拍 「飛燕號」288萬起標

零距離接觸科研基地 大屯火山觀測站優化後首度開箱揭秘

不畏低溫...塔山電廠號召居民夏興海灘淨灘清出百斤垃圾

相關新聞

獨／海洛因磚漂海灘「15億運毒案」意外揭秘 他判最輕

2019年台東南田海邊意外出現32塊海洛因磚漂流上岸，台東檢警因而破獲跨國大毒梟林孝道的15億元運毒計畫，2021年林孝...

詐團收水男躲查緝倒車衝撞夾傷警腳踝 連同車手雙雙落網

詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警腳踝，最後仍難逃法網，連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮，查扣贓款及手機等證物，警詢後依...

三聯董座徐少東 涉中資介選遭收押

三聯集團董座徐少東五年前涉吸金詐騙廿二億元，還被爆出與法務部長蔡清祥合影，引發軒然大波，詎料徐少東竟涉中資介選案，資助台...

獨／20億吸金犯重罪未定讞 徐少東涉反滲透、選罷法遭收押

「三聯集團」五年前涉犯吸金詐騙22億元，2021年該集團董座徐少東被高雄地院判刑13年，併科罰金1億元，今年5月二審維持...

我國史上最大毒品走私輪明年法拍 「飛燕號」288萬起標

我國史上最大宗安非他命毒品海上走私案，今年8月由刑事警察局破獲，販毒集團將海上接應來市價23億重1.2噸的安毒及百餘公斤...

詐團「行動水房」騙走民眾1億元 警逮人扣贓款341萬

以徐姓男子為首的詐騙集團，勾結白牌車司機，以假投資手法詐騙民眾金錢後，由白牌車載送車手到銀行取錢，宛如「行動水房」，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。