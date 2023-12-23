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詐團收水男躲查緝倒車衝撞夾傷警腳踝 連同車手雙雙落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐團收水羅姓男子（前右）昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子（前右）昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，依法送辦。記者王長鼎／翻攝

詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警腳踝，最後仍難逃法網，連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮，查扣贓款及手機等證物，警詢後依詐欺、毀損、傷害罪、妨害公務及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。受害民眾聽聞員警逮人受傷，也到警分局網站留言關心。

日前遭投資詐欺損失800多萬元的53歲朱姓女子昨天上午10時許向板橋警分局沙崙所報案表示，願意配合交付投資款項現金150萬元協助警方查緝車手，並與詐欺集團約定昨天10時30分許於板橋區大觀路三段一處超商交付現金。

沙崙所副所長戴明剛、林義國、教官方賜喜率巡佐董賢德、員警蔡博任、李家豪等人隨即喬裝超商店員及消費者，埋伏於店內見假冒暘璨投資有限公司專員的詐團車手蔡姓男子（22歲）出現與被害人洽談，並清點交付現金150萬元後，員警隨即上前表明身分當場逮捕。

蔡男原本態度狡猾不願配合，經副所長不斷勸說，才表明願意配合警方查緝上游派遣收水手，並與收水手約定指定地點交付贓款，戴副所長隨即率同專案成員兵分兩車6人，帶著蔡男及贓款150萬元至收水手指定地點誁面。

當蔡姓車手在警方控制下交付贓款150萬元，警方隨即上前逮捕開車前來的收水手羅姓男子（19歲），羅男見員警上前逮捕，為躲避查緝，加速倒車衝撞位於後方員警，導致員警李家豪右腳踝被車門夾傷送醫治療，已無大礙，但仍遭大批警力控制逮捕，經現場附帶對羅嫌所駕駛車輛搜索，在駕駛座旁置物盒上查獲毒品K他命1小包。

板橋警分局提醒民眾，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」投資必為詐騙。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子（紅圈者 ）雙雙被逮落網，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子（紅圈者 ）雙雙被逮落網，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，依法送辦，民眾留言感謝。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，依法送辦，民眾留言感謝。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，車上起出詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，車上起出詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警李家豪（左二）右腳踝，新北市警局長廖訓誠（右二）昨晚到派出所慰問及頒獎表揚。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警李家豪（左二）右腳踝，新北市警局長廖訓誠（右二）昨晚到派出所慰問及頒獎表揚。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，查扣贓款及手機等證物，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，查扣贓款及手機等證物，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，查扣贓款及手機等證物，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團收水羅姓男子昨涉嫌倒車衝撞夾傷員警，最後連同取款車手蔡姓男子雙雙被逮落網，查扣贓款及手機等證物，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

車手 贓款 詐欺

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