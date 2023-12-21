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影／五官不像還少顆痣...高雄男報假名神回一句 警斥別唬爛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

洪姓男子前天深夜駕轎車在高雄市一處路口怠速，因形跡可疑，巡邏警網盤查，洪報假身分，警方核對照片中人的五官和洪無一相像，洪辯稱哪裡不一樣，警說對方臉上有一顆痣，洪神回「點掉了」遭警斥責，後警方查出洪是毒品通緝犯，在車上還被搜出56包毒品。

三民二警分局鼎金所警員李冠毅、林昱翔前天深夜11時許執行巡邏勤務，在三民區鼎中路上，發現有一輛馬自達3的轎車停於路旁怠速，因形跡可疑隨即攔停盤查。

當時駕駛洪姓男子（19歲）報上身分，警方核對警用小電腦照片中的人，對洪說「這一看就不是你啊，你告訴我哪裡像，眉毛那麼淡（照片中人），你眉毛這麼粗，一旁的員警也指「你報的身分證都是錯的」，洪問「哪裡不一樣」，警「幹嘛和你說，你報的就和我們查的不一樣」。

警方見洪一再狡辯，對洪說，「來，我和你講最明顯的，這（人）這邊有一顆痣，你沒有」，洪竟秒回「我點掉了（指痣）」，當場遭警斥責「你別唬爛了」。

結果警方一查，發現洪男因涉及毒品案將入獄2年，因未到案執行，9月被橋頭地檢署發布通緝，警方宣告權利後附帶搜索，當場在洪的車中搜出，安非他命毒品咖啡包36包、共重152公克，另有K他命20包、共重55公克。

洪坦承持毒，警方懷疑被通緝期間販毒牟利，警詢後，依法解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝
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高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子前天深夜駕車在三民區路口怠速，引警盤查，洪報假名遭警方戳破，查出他是通緝犯，車上被搜出56包毒品。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝

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