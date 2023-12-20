台東男白嫖4次遭綁逼債拍裸照 用「這方法」險中脫困

李姓男子去年在台東白嫖4次未付錢，性交易經紀人氣得找陳姓男子幫忙討債，願給2萬元報酬，陳男同夥4人夜晚綁架李男，還鳴槍恫嚇他簽下10萬元本票，李男趁向父親電話籌錢時，寫下求救訊息；警方獲報隔天一舉逮捕5人送辦，全案依妨害自由、恐嚇取財罪嫌起訴，今天陳等5人在台東地院與李進行調解。

起訴書指出，李男去年9月、10月期間在市區嫖妓卻未付錢，LINE暱稱「東部」的性媒介經紀人去年11月13日下午委託陳男討債，陳男找上石姓、邱姓、梁姓、許李姓等4男合作，當晚接近10時30分許，一行人發現李男蹤跡，強行將他押上車，載往泰安村許李男的住處，陳男全程自拍影片記錄過程。

李男上車後，手機、證件都被取走，並要他付出白嫖的欠錢，許李男當時拿出麻布袋裝的長槍，對空鳴槍後，恫嚇他簽下10萬元本票，陳男說「簽只是形式上的簽。」他要實際拿到錢，如果籌不出來，就要在李男身上開1槍，或留下1隻手，這讓李心生畏懼，因他全身上下只有3千元現金，根本不夠錢還款。

李男央求陳男歸還他的手機，讓他打電話請父親匯款1萬9000元到戶頭；隨後，李男伺機在11時18分、19分用LINE傳送「報警 泰安」、「被綁」等訊息向父親求救。

被綁架的李姓男子向父親寫下求救訊息（示意圖）。記者古和純／攝影

當時石男、邱男拿走李錢包內的提款卡，還強迫他說出提款卡密碼，由石男駕車搭載邱男下山，提領李男帳戶內的6000元；同時陳男等人尚未罷手，持續恐嚇李男向周邊人借錢，並使用李男電話打給李父，佯稱李男積欠15萬元賭債，要求李父交付10萬元處理。

李父看見簡訊，知道兒子遇難，先假裝答應綁匪後，相約在台東市區銀行面交10萬元款項。

陳等一行人隔天開兩車載著李男去市區取款，中途還把李男載到堤防處以手機拍攝李裸上身的不雅照，而陳男、石男下車至某超商預備向李父收取10萬元款項時，埋伏員警隨即上前拘捕，並扣得陳搜刮李男的9000元現金、本票等物。

檢方事後從監視器、陳等人手機LINE的對話紀錄及陳男紀錄影片等物證，對陳等五人審訊調查，僅許、李男堅決否認犯行，還辯稱陳等人開車到他家買虎頭蜂蛹，他只知道有人「買春，沒給錢！」隨同一行人外出買菸，不知道有強簽本票情事；檢方依妨害自由、恐嚇取財罪嫌向法院起訴，今天陳等人與李男將在法院協商調解。