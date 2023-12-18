Dcard拒給資料被搜索 刑事局科技中心主任親上火線說明

刑事局向社群網站Dcard公司調閱資料被拒，持搜索票上門調閱，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆今說，依刑事訴訟法發函調閱資料，後續持搜索票前往調閱，未搜索現場，請業者配合警方依法調資料維護治安。

林建隆說，警方受理民眾妨礙名譽案件，依刑事訴訟法第229、230條，發函請Dcard公司提供相關資料，Dcard回函「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀（如：調取票、搜索票或扣押裁定等）後，於合理範圍內協助辦理調取作業。」

他表示，警方依Dcard來函所指的調閱規範，向台北地方法院聲請核發搜索票，持搜索票前往該公司，只調閱個案相關資料，並無執行現場搜索，特此澄清。