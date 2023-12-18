Dcard拒給資料被搜索 刑事局科技中心主任親上火線說明
刑事局向社群網站Dcard公司調閱資料被拒，持搜索票上門調閱，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆今說，依刑事訴訟法發函調閱資料，後續持搜索票前往調閱，未搜索現場，請業者配合警方依法調資料維護治安。
林建隆說，警方受理民眾妨礙名譽案件，依刑事訴訟法第229、230條，發函請Dcard公司提供相關資料，Dcard回函「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀（如：調取票、搜索票或扣押裁定等）後，於合理範圍內協助辦理調取作業。」
他表示，警方依Dcard來函所指的調閱規範，向台北地方法院聲請核發搜索票，持搜索票前往該公司，只調閱個案相關資料，並無執行現場搜索，特此澄清。
他說，對於犯罪嫌疑人以網路匿名性犯罪，已非單純言論自由，為保護被害人權益，警方依法調閱資料並積極偵辦；刑事局會與網路平台業者溝通，充分尊重言論自由，請業者配合與協助警方依法調資料，共同打擊犯罪，維護社會治安。
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