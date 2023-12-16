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假維修運菸、香菇入港藏豐國造船廠 橋檢破2億5千萬最大走私案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

海巡署偵防分署偵防查緝隊今年11月掌握情資，提報橋頭地檢署後，日前拂曉出擊，由檢察官梁詠鈞及李侃穎指揮下，從港區水域直搗修造船廠，破解私梟走私新模式，利用外籍油輪密艙內及船廠秘道走私市值逾2億5000萬的香菸、香菇，利用權宜船及外籍船員不易注偵特性，假借維修名義申報入境，規避檢查。

「這類走私手法相當少見！」檢方表示，多半走私不會從商港入境，但這艘國籍為西非國家的「隆旺10號」，竟敢大膽假借維修名義申報入境，並且就停靠在正因弊案被檢方扣押的慶富造船廠旁，據悉「隆旺10號」靠泊的這間豐國造船廠，近來廢棄幾無運作，而創辦人就是慶富老董陳慶男的父親陳水來。

據了解，慶富造船廠承包海軍獵雷艦卻爆出弊案，慶富造船老董陳慶男被重判25年，貪汙案件仍陸續在橋頭地院審理中，慶富造船廠還處在扣押狀態。而一旁是看似已無運作的豐國造船廠，因隱密性佳，被犯罪集團相中犯案。

海巡說明，本案屬於新型態的走私模式，犯罪集團利用權宜船及外籍船員不易注偵特性，假借維修名義申報入境規避檢查，並運用租賃廢棄船廠，私設密道，走私未稅及未經檢驗菸品及農產品入境。

這起最大走私案查獲的未稅香菸，多達2961箱230包，總計共148萬730包，而中國大陸香菇3881箱，約70公噸，不法私貨總市值逾新台幣逾2億5000萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

走私中國香菇並未經過檢驗。記者古和純／翻攝
走私中國香菇並未經過檢驗。記者古和純／翻攝
海巡署掌握情資破獲這起近年最大走私案。記者古和純／翻攝
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西非國家船籍的走私油輪。記者古和純／翻攝
西非國家船籍的走私油輪。記者古和純／翻攝
走私香菸、香菇價值超過2億5000萬元。記者古和純／翻攝
走私香菸、香菇價值超過2億5000萬元。記者古和純／翻攝
這起走私案件的香菸、香菇價值超過2億5000萬元。記者古和純／翻攝
這起走私案件的香菸、香菇價值超過2億5000萬元。記者古和純／翻攝
偽造變電箱，實為船艙密道。記者古和純／翻攝
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走私 慶富 海巡署

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