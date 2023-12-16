赴陸疑受招待 北市41里長遭約談

文山區里長劉宗勳請回。記者房荷庭／攝影

適逢選前敏感時刻，北市再度傳出有七個里長團，疑接受大陸落地招待，行程由台辦人員尋求支持特定政黨候選人，涉犯反滲透法。台北地檢署動員警、調、移兵分六路，約談北市文山區里長聯誼會長暨興家里長劉宗勳、忠順里長曾寧旖及明興里長鄢健民等，約談對象遍布文山、信義、松山、中正、萬華共四十一名里長，不排除還有其他里長涉案。

反滲透法第四條規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條或公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為。」也就是說，只要里長、親友或里民，以顯然不相當的旅費接受對岸招待，返台後於選舉期間配合特定候選人從事競選行為，即可能觸法，可處五年以下有期徒刑，併科一千萬元以下罰金。

北檢掌握的七個里長團，自今年六月開始出團，其中一團四人純里長團，昨天才剛剛返台，一落地便立刻遭到檢方約談。這些里長團全都由上海市台辦負責接洽，再交由上海各對應的行政區招待。

據了解，近年因台北市政府定調在市政交流、幾乎未曾間斷舉辦的雙城論壇，使得不少行政區都各自與上海各區結為姐妹區，例如文山區有十一個里就與上海市崇明區的十一個村結為「友好社區」。

里長團連同里長、親友及里民，每團人數都約二十人，赴陸旅遊七天六夜或六天五夜，足跡除上海外，甚至遠至青島、哈爾濱，全程僅需一萬元出頭旅費，與行情顯不相當，但實際接受資助的金額待查證。里長團參訪或宴席期間，由台辦系統人員陪同，乘機宣揚並尋求支持特定政黨或政治立場的候選人。