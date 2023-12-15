影／逃逸移工欠巨債留台打工 新北警見拒捕「小外割」制伏送辦

越南籍逃逸移工黃男在台藏躲5年打零工維生，這個月12日上午他前往新北市蘆洲區九芎街一家旅館找友人，見警拔腿就跑。警尾後追捕施以一記小外割把他撂到壓制，旋即帶回派出所偵辦。偵詢時，黃男辯稱，是前雇主欠薪在先，他又在越南欠下巨債，才不得已逃跑四處打零工賺錢還債。警詢後依法移往新北專勤隊收容。

據了解，黃姓男子（37歲）2017年持工作簽證來台，在台北市南港區一家工廠擔任機械操作員。2018年他因老闆拖欠1個月薪水，加上自己在越南欠下大筆債務，不得已只好趁隙逃逸。在台躲藏5年時間他靠著朋友接應，四處打零工存錢還債。

這個月12日上午10時許，他前去新北市蘆洲區九芎街一家旅館找友。不巧，蘆洲警分局延平所警員鄭力瑋、宋冠宏執行旅宿清查勤務，2警準備對其盤查，黃男趕緊轉身快步打開旅館拉門，旋即快跑逃離，兩警見狀直覺有異立馬從後追去。

過程中，黃男自摔跌倒，爬起與警爆發扭打，造成兩警肢體擦挫傷，最後警施以一記小外割將他撂倒壓制，這一查赫見他是逃逸移工，立即帶回派出所查辦。