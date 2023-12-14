彰化員林公園砍人三傷事件 行兇畫面曝光

行兇畫面曝光!彰化縣張姓男子今天中午到員林公園，拿出預藏菜刀對洪姓等3名路過女子砍殺，造成其中洪女、酆女受傷，張男隨後也朝自己脖子自殘，警方獲報後到現場將男子制伏並將受傷三人送醫，警方正釐清案情中。

警方調查，卅五歲張男今天中午到員林公園的興賢書院外椅子坐著，洪女（53歲）等三名女遊客經過時，張男拿出預藏菜刀砍殺洪女三人，洪女被殺傷時大喊救命，酆女（55歲）奮力抵抗被張男壓制在地，造成她右手指韌帶幾乎遭砍斷，另一名女遊客也連忙逃開。

張男砍傷二女後，又持菜刀朝自己脖子砍，警方獲報後出動快打部隊趕到制伏張男，並將受傷三人送員林基督教醫院急救。

員基表示，酆女右手中指撕裂傷倂韌帶斷裂、兩手食指撕裂傷、下巴撕裂傷，左小腿擦傷，洪女脖子淺層撕裂傷、右手背撕裂傷，張男則兩側頸部多處撕裂傷、左手食指輕微撕裂傷、左膝擦傷，已轉彰基治療手術，幸三人均無生命危險。

張嫌落網時意識清楚、不發一語，目擊者對警方說，案發當時張嫌坐在公園內長椅，看到洪女三人從面前走過，即拿出預藏菜刀從她們背後攻擊，洪女三人家住台中，到員林玩，並不認識張嫌。

張男領有身障手冊，2021年曾在醫院急診室拿寶特瓶水朝護理師頭上潑撒，又以寶特瓶丟護理師，被依違反醫療法判刑二月，得易科罰金，緩刑二年。

據了解，張男住在員林附近鄉鎮，無業，附近居民說，他平常很安靜，但有點怪怪的，有時會聽到他大小聲，精神看起來不太好。對於他的犯案動機，警方還在調查中，將會依殺人罪嫌移送法辦。

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