過度強調吸大麻娛樂性 誤導民眾輕忽大麻成癮及危害性

學生吸大麻躍居第2名，中正大學防制藥物濫用教育中心今天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法；法務部保護司代理司長林嚞慧表示，大麻是2級毒品，在台灣只要吸食就是犯罪行為，大麻具成癮性，對大腦身體更是具損害的。

林嚞慧表示，大麻在台灣屬於第2級毒品，主要分為「大麻二酚」常用於治療，和泰國目前娛樂性大麻開放的「四氫大麻酚」，後者就是現今台灣爭議討論是否開放合法化，倡議者呼聲最高部分，卻導致誤導青少年輕忽大麻成癮性，以及對身體的危害。

林嚞慧說，四氫大麻酚是屬神經活性物質具成癮性，進入人體後會產生幻覺幻聽及焦慮興奮，增加精神分裂症的情況，若從青少年開始使用，罹患思覺失調症風險高達6倍，大麻仍具成癮性對大腦具危害。

中正犯防系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆表示，2021年聯合國最新統計數據，全球有2.96億人口吸毒，平均每17人就有1人吸毒，而大麻就有2.19億施用者，占全球成年人口4.3％。

楊士隆指出，台灣高檢署統計台灣大麻查獲量4年增加8倍，合法僅5個國家娛樂用大麻合法，且沒有任何一國針對未滿18歲或21歲以下有鼓勵抽大麻，對於大麻是否除罪化，仍待更多實證研究觀察，政府應審慎面對。

內政部警政署刑事警察局預防科研究員林標油表示，台灣大麻走私占48%，進口以美國為大宗，台人使用年齡在24至29歲間最多，高中以上教育成度占90%，以服務業及層居住生活國外者、白領階級及藝術工作者占多數，使用在居家環境較高。

教育部學務特教司指出，今年1至4月台灣學生藥物濫用前5名為K他命、大麻、混合型、安非他命及彩虹菸，大麻位居第2，學生使用狀況逐年增加；中山醫學大學公共衛生學系教授兼系主任楊浩然表示，大麻在青少年相當盛行，社會危害太常把功能強調是娛樂性，但吸食後果宣導及認知仍相當不足，導致多數人使用無顧忌。

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