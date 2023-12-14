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過度強調吸大麻娛樂性 誤導民眾輕忽大麻成癮及危害性

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

學生吸大麻躍居第2名，中正大學防制藥物濫用教育中心今天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法；法務部保護司代理司長林嚞慧表示，大麻是2級毒品，在台灣只要吸食就是犯罪行為，大麻具成癮性，對大腦身體更是具損害的。

林嚞慧表示，大麻在台灣屬於第2級毒品，主要分為「大麻二酚」常用於治療，和泰國目前娛樂性大麻開放的「四氫大麻酚」，後者就是現今台灣爭議討論是否開放合法化，倡議者呼聲最高部分，卻導致誤導青少年輕忽大麻成癮性，以及對身體的危害。

林嚞慧說，四氫大麻酚是屬神經活性物質具成癮性，進入人體後會產生幻覺幻聽及焦慮興奮，增加精神分裂症的情況，若從青少年開始使用，罹患思覺失調症風險高達6倍，大麻仍具成癮性對大腦具危害。

中正犯防系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆表示，2021年聯合國最新統計數據，全球有2.96億人口吸毒，平均每17人就有1人吸毒，而大麻就有2.19億施用者，占全球成年人口4.3％。

楊士隆指出，台灣高檢署統計台灣大麻查獲量4年增加8倍，合法僅5個國家娛樂用大麻合法，且沒有任何一國針對未滿18歲或21歲以下有鼓勵抽大麻，對於大麻是否除罪化，仍待更多實證研究觀察，政府應審慎面對。

內政部警政署刑事警察局預防科研究員林標油表示，台灣大麻走私占48%，進口以美國為大宗，台人使用年齡在24至29歲間最多，高中以上教育成度占90%，以服務業及層居住生活國外者、白領階級及藝術工作者占多數，使用在居家環境較高。

教育部學務特教司指出，今年1至4月台灣學生藥物濫用前5名為K他命、大麻、混合型、安非他命及彩虹菸，大麻位居第2，學生使用狀況逐年增加；中山醫學大學公共衛生學系教授兼系主任楊浩然表示，大麻在青少年相當盛行，社會危害太常把功能強調是娛樂性，但吸食後果宣導及認知仍相當不足，導致多數人使用無顧忌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

學生吸大麻躍居第2名，中正大學防制藥物濫用教育中心今天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法。記者呂慧瑜／攝影
學生吸大麻躍居第2名，中正大學防制藥物濫用教育中心今天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法。記者呂慧瑜／攝影
中正犯防系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆今下午主持「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法。記者呂慧瑜／攝影
中正犯防系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆今下午主持「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題專家學者各提看法。記者呂慧瑜／攝影

大麻 藥物濫用

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