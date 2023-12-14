台東市區大白天驚傳槍響！男朝店家連開10槍尋仇 抽菸等警察逮捕

受害店家鐵捲門毀壞，地面散落一地玻璃。記者／古和純翻攝 台東市秀泰影城旁，今天上午接近9時許，傳出10聲槍響，而該處緊臨台東分局3分鐘車程，開槍許姓男子疑因私人恩怨，開車找酒吧店家尋仇，先是朝店家開了9槍後，再倒車衝撞鐵捲門，之後就把搶放在車輛引擎蓋上，一旁抽菸等警察來自首投案，行徑囂張。

「砰！好幾聲！嚇壞了！」據目擊者指出，現場只有一人犯案，當時還以為是鞭炮聲大作，但仔細一聽確定竟是槍聲，忐忑不安出門查看，許男正倒車衝撞店家鐵捲門，經兩次撞擊後，許男逕自下車將槍放置在引擎蓋上，淡定一旁抽菸等待警方到場。

警方指出，許姓男子持改造手槍朝店家大門射擊10槍後，並倒車衝撞大門。初步調查，許曾與酒吧業者友人發生糾紛，心生不滿持槍洩憤。

據現場採集物證，查扣有改造手槍1支，空彈匣1個，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例與毀損罪嫌偵辦。

【中央社／台東縣14日電】

台東市鬧區秀泰影城旁，今天上午發生男子持改造手槍朝夜店鐵門開數槍，接著開自小客車倒車衝破鐵門，隨後向警方自首，警方初步調查雙方有糾紛。

從提供監視器畫面看到，1名短髮青年手持手槍，朝夜店鐵門連開數槍，接著倒車衝撞鐵門，車子卡在鐵門上，男子隨後打電話向警方自首。

台東縣警察局台東分局偵查隊和鑑識組人員立即趕到現場，圍起封鎖線經初步採證，地面上留有9枚彈殼。許姓男子向警方供稱，他和夜店稍早前有糾紛，因此持改造手槍向店家開槍示警。

警方表示，目前尚在進一步釐清開槍原因和槍枝來源。

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