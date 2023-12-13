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警摩鐵逮3條通緝犯 男上銬央求「讓我抱抱女友」道別

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蔡男身揹3條通緝昨晚攜毒與女友入住新北市林口區一間汽車旅館，林口警執行臨檢盤發現他通緝，附帶搜索租房查扣毒品，連同在女友一併帶回偵辦，偵詢時蔡男坦承持有毒品否認吸毒，警詢後依毒品罪嫌移送蔡男法辦；另3件通緝則依法解送歸案。

據了解，蔡姓男子（28歲）無業有多項前科，因妨害自由、槍砲兩案未報到入監服刑及1件毒品案件未出庭應訊，分別被發布通緝。昨天晚上他攜帶毒品與王姓女友（23歲）入住新北市林口區公園路一家汽車旅館。

當晚約莫近11時許，林口警方執行全國性擴大臨檢勤務，見蔡男與王姓女友形跡可疑，上前盤查赫見他身揹3條通緝案，附帶搜索其租住房內，當場查扣17.29公克16包毒品安非他命、淨重0.2公克K他命1包、毛重15.64公克3包毒品咖啡、磅秤及毒品分裝袋。

警方對蔡男上銬準備帶回偵辦時，蔡男突向警央求「能不能讓他抱抱女友」、「進去後不知道什麼時候才能出來」等話，蔡男當著警面上演離情依依戲碼，讓在場警相當傻眼。偵詢時蔡男坦承持有毒品，但否認在現場吸毒，警詢後依毒品罪嫌移送蔡男法辦；另3件通緝罪嫌則依法解送歸案。

林口警方表示，為淨化選前治安，昨天晚上9時許針對轄內林口、泰山兩區治安要點實施威力掃蕩及路檢，共查獲毒品案2件3人、通緝案4人、酒駕公危1件1人等，並取締改裝車體3件、通報改裝噪音機車1件。

林口警分局長詹志文表示，選舉期間將秉持「依法行政」、「行政中立」的執法態度，強化候選人安全維護及查察賄選，並透過各項勤務的規劃與執行，有效淨化轄區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方昨晚執行全國性擴大臨檢勤務，在公園路一家汽車旅館查獲身揹三條通緝案的蔡男攜毒，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 通緝 林口

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