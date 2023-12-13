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淨化選前治安臨檢 新莊警破詐欺行動水房扣贓款396萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

徐姓詐欺收水車手3天前女友從南部北上，旋即入住新北市新莊區一家汽車旅館，陸續收取396餘萬詐騙贓款。昨天碰到新莊警執行全國執行選前擴大臨檢勤務，當場被警方逮捕，連同贓款、犯案手機一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，徐姓男子（23歲）有多項前科，目前無業的他甘願被詐騙集團吸收，擔任收水車手。這個月11日他誆騙女友一同北上新北市遊玩。當天兩人入住新北市新莊區思源路一家汽車旅館，陸續向外車手收取396萬3000元詐欺贓款。

昨天晚上新莊警方執行全國性擴大臨檢，徐男一度拒絕警方入內，經溝通後同意警方進屋，發現徐男大喇喇地將396餘萬贓款擺放在桌上，警詢問錢的來源與用途，徐男支支吾吾、神色緊張回說「我是虛擬貨幣幣商，負責收錢後向公司回報……」等話。

警一聽直覺不單純，徵得徐男同意檢視其手機，發現他手機內telegram群組有多則關虛擬貨幣交易訊息，徐男這才坦承是詐欺收水車手，連同贓款、犯案用手機及其他證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法將徐男移送法辦。

新莊警方表示，為淨化選前治安、掃蕩黑道幫派及滋事場所、遏制街頭暴力，警方於昨天晚上針對轄內治安熱點、KTV、旅館、網咖、撞球場、重點路段等場所規劃擴大臨檢勤務，共查獲2名通緝犯、2件4人違反毒品危害防制條例、3件6人詐欺車手及1名失聯移工，依法究辦。

新莊警分局長周振安強調，持續敦促商家業者落實自主管理，不得有隱匿毒品吸食販賣、姑息暴力鬥毆等不法情事，並建立即時通報機制，如有發現不法立即通報，共同建構市民安全的生活環境。

新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，查獲8件刑案逮捕16人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，當場破獲行動水房，查扣396餘萬贓款，逮捕一名收水車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，當場破獲行動水房，查扣396餘萬贓款，逮捕一名收水車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，當場破獲行動水房，查扣396餘萬贓款，逮捕一名收水車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨晚執行全國選前擴大臨檢勤務，當場破獲行動水房，查扣396餘萬贓款，逮捕一名收水車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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