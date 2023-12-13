淨化選前治安臨檢 新莊警破詐欺行動水房扣贓款396萬

徐姓詐欺收水車手3天前女友從南部北上，旋即入住新北市新莊區一家汽車旅館，陸續收取396餘萬詐騙贓款。昨天碰到新莊警執行全國執行選前擴大臨檢勤務，當場被警方逮捕，連同贓款、犯案手機一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，徐姓男子（23歲）有多項前科，目前無業的他甘願被詐騙集團吸收，擔任收水車手。這個月11日他誆騙女友一同北上新北市遊玩。當天兩人入住新北市新莊區思源路一家汽車旅館，陸續向外車手收取396萬3000元詐欺贓款。

昨天晚上新莊警方執行全國性擴大臨檢，徐男一度拒絕警方入內，經溝通後同意警方進屋，發現徐男大喇喇地將396餘萬贓款擺放在桌上，警詢問錢的來源與用途，徐男支支吾吾、神色緊張回說「我是虛擬貨幣幣商，負責收錢後向公司回報……」等話。

警一聽直覺不單純，徵得徐男同意檢視其手機，發現他手機內telegram群組有多則關虛擬貨幣交易訊息，徐男這才坦承是詐欺收水車手，連同贓款、犯案用手機及其他證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法將徐男移送法辦。

新莊警方表示，為淨化選前治安、掃蕩黑道幫派及滋事場所、遏制街頭暴力，警方於昨天晚上針對轄內治安熱點、KTV、旅館、網咖、撞球場、重點路段等場所規劃擴大臨檢勤務，共查獲2名通緝犯、2件4人違反毒品危害防制條例、3件6人詐欺車手及1名失聯移工，依法究辦。