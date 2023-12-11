影／台南新營銀樓遭搶 歹徒得手變賣2小時後落網

台南市新營區第1市場今上午10點傳出銀樓搶案，毛姓男子搶走1條金項鍊後逃逸無蹤，警獲報追捕，2小時後在新營新東陸橋地下道逮捕毛嫌，同時查獲毒咖啡包愷他命，警詢後依搶奪罪嫌及毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

據了解，32歲毛男是新營人，曾前往該銀樓消費，今上午10點多前往長春街第1市場某銀樓佯稱要購買金飾，要店家拿出挑選。

店家不疑有詐，毛男拿著一條9.63錢金項鍊走出店外，隨即騎機車離開，店家驚覺有異報警。據知，毛得手後隨即到附近銀樓變賣得手6萬9820元。