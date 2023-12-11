自美國網購大麻菸彈 彰化男被逮辯一時好奇6萬交保

彰化韋姓男子在美國網站網購電子菸大麻菸彈來台，貨品入境後，刑事局接獲關務署通報查緝，循線逮捕韋男到案，他辯稱一時好奇訂購郵寄來台，警方訊後依毒品罪嫌送辦，檢方複訊裁定6萬元交保。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，中打第4隊今年7月間接獲財政部關務署台中關通報，查驗1件自美國進口包裹內裝有大麻菸彈，經送驗後確認含有第二級毒品大麻成分，因台灣網購平台均無販售相關產品，研判涉案人透過網路在美國販售大麻產品的網站訂購後寄至台灣。

警方獲報後與彰化縣警察局刑事警察大隊偵1隊等單位，共組專案小組偵辦，並於今年7月12日，前往彰化縣將涉案31歲韋男逮捕到案。

韋男到案後供稱，因無法在國內買到電子菸，自行上網搜尋購買電子菸的管道，發現美國大麻產品網站有銷售電子菸相關產品，且有海外寄送服務，一時好奇便在網站選購產品後，以信用卡付款新台幣6000多元，郵寄約毛重92公克大麻菸彈來台。

警方全案訊問後，將韋男依毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後裁定以6萬元交保。