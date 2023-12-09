快訊

朱立倫透露內參民調 指侯康配「2大問題」需補強

把握周末好天氣！下周「2段式降溫」 北台灣再變天

比桃機小！以軍建議180萬巴人逃往人道區 待遇極慘「沒水沒電遭襲擊」

刑事局：詐騙工具目標轉移到禮品卡 籲小心防範

中央社／ 台北9日電

刑事局今天表示，分析色情應召詐騙手法，步驟包含約定性交易、要求買點數卡、翻拍序號，歹徒近期會要被害人買AppleStore禮品卡付費，如保證金等，呼籲民眾小心防範。

刑事警察局發布新聞資料指出，遊戲點數卡有不具名、易於銷贓、轉移迅速等特性，詐騙集團常把遊戲點數卡當成洗錢及詐騙工具，製造金流斷點，讓警方查緝不易。

刑事局表示，為防範民眾遇詐騙風險，先前與數位發展部召集各大遊戲點數業者開會，業者後續推出序號儲值延遲入點、點數防詐鎖卡平台、下架詐騙高發遊戲產品等防詐措施，從近期數據來看，已有效減少遊戲點數詐騙案。

不過，台北市1名陳姓工程師10月間在交友網站遇到自稱「奈奈」的女網友，雙方私下聯繫許久並約定見面且談妥要性交易，對方要陳男先買遊戲點數當保證金。

陳男事後購買489張點數卡，又以Apple Store禮品卡最多，共479張，後續把序號提供對方，但快要到雙方會面前，才發現無法聯繫到女網友。陳男總財損約新台幣230萬元。

刑事局表示，隨各遊戲點數業者推出阻詐措施，詐騙集團近期把目標轉移到Apple Store禮品卡，將與數位部邀業者研議防詐機制，包含參考先前阻詐成功經驗，盼透過公私合作，協力打擊詐騙，守護民眾財產安全。

詐騙集團 性交易

延伸閱讀

網紅帶食材、加熱工具 機艙廁所自製飛機餐！網驚：怎麼過安檢

「射手避免衝動、雙魚小心暈船」 警邀占星專家推防詐攻略

台哥大、台灣之星合併 成RCS詐騙簡訊話術

刑事局一樓變身「防詐咖啡廳」 享用餐點還能玩遊戲

相關新聞

棒球隊逞凶 埔里黑衣男持球棒砸烤肉攤 老闆頭破血流

南投縣埔里鎮昨晚發生聚眾傷人事件，埔里鎮八德路一家烤肉攤深夜突然來了一群黑衣人，拿著球棒、鐵棍對著攤位桌椅等物品就是一頓...

影／總統大選賴侯爭鋒柯遭排除 新北警破選舉賭盤扣508萬

2024總統大選將至，新北警日前獲報有人經營選舉賭盤，原本經營德州撲克線上博弈網站的李男及張男，為迎合賭客需求開出賴蕭配...

高雄男偷麵包攤8000元稱沒錢吃飯 警搜出這東西打臉

朱姓男子因無業在高雄市鳳山區偷機車代步，在夜市佯裝買麵包，偷走8000元，女攤商不甘小本生意損失慘重報警；警方調監視器，...

影／治安事件頻加強臨檢 謝國樑要研擬娛樂業暴力自制條例

基隆市KTV、廟口夜市、南榮路PUB等，近來接連發生治安事件，一名海大學生被砍死、街頭鬥毆事件頻傳，警方昨晚到今天凌晨動...

芭樂公主被砍慘死 彰化法院裁定收押恐怖情人及幫手

彰化縣鄭姓女果農7日在芭樂園工作時，被賴姓前男友綑綁雙腳並砍殺二十多刀致死。警方訊問賴男及他的幫手張男，昨依殺人罪嫌移送...

彰化芭樂公主 遭前男友砍20多刀致死

彰化縣鄭姓女子前天在芭樂園工作時，被賴姓前男友綑綁雙腳並砍殺20多刀致死。賴男落網後否認與財務糾紛有關，堅稱不滿鄭女與他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。