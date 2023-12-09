刑事局：詐騙工具目標轉移到禮品卡 籲小心防範
刑事局今天表示，分析色情應召詐騙手法，步驟包含約定性交易、要求買點數卡、翻拍序號，歹徒近期會要被害人買AppleStore禮品卡付費，如保證金等，呼籲民眾小心防範。
刑事警察局發布新聞資料指出，遊戲點數卡有不具名、易於銷贓、轉移迅速等特性，詐騙集團常把遊戲點數卡當成洗錢及詐騙工具，製造金流斷點，讓警方查緝不易。
刑事局表示，為防範民眾遇詐騙風險，先前與數位發展部召集各大遊戲點數業者開會，業者後續推出序號儲值延遲入點、點數防詐鎖卡平台、下架詐騙高發遊戲產品等防詐措施，從近期數據來看，已有效減少遊戲點數詐騙案。
不過，台北市1名陳姓工程師10月間在交友網站遇到自稱「奈奈」的女網友，雙方私下聯繫許久並約定見面且談妥要性交易，對方要陳男先買遊戲點數當保證金。
陳男事後購買489張點數卡，又以Apple Store禮品卡最多，共479張，後續把序號提供對方，但快要到雙方會面前，才發現無法聯繫到女網友。陳男總財損約新台幣230萬元。
刑事局表示，隨各遊戲點數業者推出阻詐措施，詐騙集團近期把目標轉移到Apple Store禮品卡，將與數位部邀業者研議防詐機制，包含參考先前阻詐成功經驗，盼透過公私合作，協力打擊詐騙，守護民眾財產安全。
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