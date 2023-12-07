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刑事局一樓變身「防詐咖啡廳」 享用餐點還能玩遊戲
警政署統計，今年1月至10月31日，全般詐騙案件數有3萬762件，相較去年同期有上升趨勢，又以假投資、網路購物詐騙及解除分期付款等案類最為高發；警政署今天與北市電腦公會、Gogolook、Google、LINE、Meta、MyGoPen、Visa、Yahoo奇摩、中華電信、台灣大哥大、台灣遊戲產業振興會、遠傳電信，在刑事局一樓辦理實體防詐咖啡廳，邀請民眾享用餐點及咖啡，將防詐互動遊戲與餐點名稱結合，直接讓民眾體驗相關的防詐遊戲，提升大眾對於「防詐議題」的關注。
刑事局規劃12月7日至9日，選定刑事局科技大樓1樓搭建臨時實體防詐咖啡廳，民眾除體驗防詐餐點，同時能一窺台灣刑事龍頭單位的神秘面紗。活動將各式詐騙型態餐點化，民眾可選擇參與，現場會利用線上影片及實體道具互動，將防詐知能寓教於樂，民眾遊玩時也能反思若遇真實情況如何應對。
行政院政委羅秉成、警政署副署長陳永利、刑事局副局長黃壬聰、預防科科長林書立、北市電腦公會法務長黃益豐到場致詞，現場有Line、Meta、三竹資訊及MyGoPen等單位參與，現場「試玩」防詐餐點遊戲，並揭露刑事局委託設計的VR虛擬實境遊戲，讓民眾體驗警方鑑識、臨檢工作。
刑事局及合作單位加碼提供限量精美宣導品及規劃靜態防詐展覽，民眾透過動靜活動更能加深印象。活動期間除開放民眾喝咖啡、互動防詐小遊戲，刑事警察局的業務幕僚、外勤單位，還會與MyGoPen、Meta、Whoscall、Line、三竹資訊等公司談論目前10大高發手法詐騙案件及因應對策等議題，民眾也可以透過數位公民、Mygopen、iWIN網路內容防護機構、及165全民防騙網的臉書粉絲專頁觀看直播。
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