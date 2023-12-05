他攜毒參加艋舺青山宮遶境 一下車四周都警察跑兩步就被抓

陳姓男子日前參與青山宮遶境，前往朋友架設的香案迎接主神轎，他開車前往，孰料車停好下車，跟在路邊維安的警察對到眼，他因身上持有毒品心虛、眼神飄移，警察感覺「有鬼」上前盤查，他先假意配合，趁隙轉頭就跑，但不敵優勢警力被壓倒在地。警方在他身上查獲毒品K他命1包，警詢後送辦。

一年一度的艋舺青山宮遶境2日至4日熱鬧展開，吸引眾多信徒參與，轄區警方為了確保活動順利，派出大批警力在路邊維安。2日晚上近8點，警察發現剛下車的陳男（21歲）神情緊張，趨前盤查。

警方詢問陳男身分，由於他褲子口袋藏有毒品K他命，自己心虛，先假意配合說「我去右前座拿證件」，隨後供稱「啊，沒有帶」趁隙轉頭就跑，只是現場有大批員警在場，且附近就是派出所，他跑沒幾步就被壓制在地。

警方在他身上查獲毒品毒品K他命1包（約4克）及吸管1枝，他警詢時坦承下車發現「怎麼都是警察」，怕被抓才心虛逃跑，但也抱怨說「我只是來參加朋友香案，要迎接靈安尊王，沒有要幹嘛啊」，警詢後被依毒品罪嫌送辦。

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