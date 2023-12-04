台男在柬埔寨中彈身亡 我駐外警察聯絡官了解案情

台籍吳姓男子上月7日在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，據當地媒體報導，昨又有一名台籍男子在柬國中彈身亡，柬國警方懷疑開槍自戕。刑事局未接獲柬警通報，也未掌握情資顯示兩案有關，透過駐越南聯絡官了解案情。

據《柬中時報》報導，台籍55歲張姓男子，昨傍晚5點40分在柬埔寨首都金邊菩森芷區小巷被發現中彈身亡，目擊者向警方稱，看到死者穿T恤、牛仔短褲及拖鞋，走到案發地點時傳出槍響；張太陽穴中一槍，警方在現場找到一把短槍及多顆子彈，懷疑飲彈自盡，尚在調查。

台籍吳姓男子上月七日在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，據《柬中時報》報導，柬國警方研判3名台灣人涉案，其中1人在柬國落網，2人逃回台。刑事局持續透過駐越南聯絡官洽詢情資。

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