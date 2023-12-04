遠端遙控引爆內湖軍用品店 檢警查出「背包狂人」涉縱火持大麻起訴
「背包狂人」創辦人劉姓男子，今年10月以爆破專長自製點火器連接汽油瓶，涉將點火器放在北市內湖一家軍品店背包中，再遠端遙控引爆縱火。劉男落網時不認罪且被查獲持有大麻毒品，士林地檢署偵結，依放火燒燬現有人所在建築物未遂等罪嫌起訴。
33歲劉男曾是海軍陸戰隊爆破中隊中士退役，服役期間習得相關爆破技能，日前在臉書指控店家販賣的板凳包涉仿冒抄襲案，與店家有嫌隙，涉上網購買一對一遙控式點火器、含火藥成分之水雷，先行燃燒測試，發覺引發劇烈火勢，可造成巨大火勢。
起訴指出，劉男僅為個人私怨，今年10月7日涉備妥盛裝混有汽油、黑火藥和遙控點火器等犯罪工具到翔穩軍品，趁客人較少時假裝選購商品，並趁店員不注意，把點火器等物，放在商店販售的背包內離去，當晚8時許店員下班後，劉男開車行經店外，透過遙控器引燃火勢，造成店內商品迅速延燒，大量商品燒燬失去效用，足生公共危險。
幸好，北市消防局獲報到場撲滅火勢，救出受困5樓的2人，疏散2樓1人、4樓1人；火災鑑定報告認是人為縱火，點燃爆竹煙火引燃汽油致起火燃燒。火調人員透過X光檢視現場燒毀殘骸，發現1台「自行改良」帶天線電子儀器、4顆電池的焦黑遙控點火器，其金屬引線黏在背包殘骸，背包內燒熔的塑膠瓶蓋查出有紙管連接金屬引線，燒毀物中驗出含有汽油成分，點火器含有爆竹類煙火類火藥成分。
警方在案發後3天持搜索票、拘票在桃園楊梅山區住處查獲劉男，並起出點火裝置電子遙控器、電線、焊槍、鉗子、電火布等物證，同時還查獲大麻毒品3包，驗餘合計淨重14.9876公克及1組大麻煙油，劉男遭移送法辦後、羈押獲准。
劉男自稱，大麻是今年10月初在苗栗縣某音樂祭會場，向不詳外籍人士購買，但聲稱「不是我幹的」否認使用遙控點火引燃火勢。
軍品店人員證稱，當天只有劉男拿過起火的背包，且劉男當天特別戴口罩、帽子喬裝，進門就走到角落放置包包處，透過身形特徵仍可辨識出他的身分，當時店員問他「先前索討物品是否拿到」劉男有回應、抱怨後離去，店面打烊有將此事告知老闆。
監視器畫面指出，劉男拿取架上背包，並在監視器死角將背包放回架上，後續劉男車輛經過店面，店內角落突然起火燃燒。檢察官認定，劉男涉犯放 火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌、持有第二級毒品罪嫌，依法起訴。
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