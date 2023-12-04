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高雄男賴在友人家不走 警員處理糾紛遭持刀攻擊受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市何姓男子因居無定所，暫住在邱姓友人住處，平日從事回收食用廢油工作，今晨邱不讓何續住家裡，兩人起口角，邱報警；警方前往處理，何情緒失控，持美工刀朝趙姓警員攻擊，導致趙右手、臉部及嘴唇受撕裂傷，幸經緊急送醫無大礙，何被支援警力逮捕。

警方調查，何姓男子（40歲）平日暫住邱姓友人（41歲）位於小港區學府路住處，何平時從事回收食用廢油工作，今天凌晨3時13分許，邱不願再讓何居住其住處，雙方因而起口角，邱遂報警處理。

小港分局漢民派出所接獲通報，巡佐洪豪華、警員趙健雄立即到場處理。沒料，過程中，何疑情緒失控，持自有小型美工刀朝趙姓員警攻擊，致趙員右手部、臉及嘴唇多處撕裂傷，血濺現場。

警方快打部隊及保大線上警網到場支援，攻堅壓制逮捕何男，並搜身上銬逮捕，查扣行凶用小型美工刀1把。

受傷的趙姓警員送往小港醫院手術醫治，幸無生命危險。全案警詢後，將依殺人未遂及妨害公務等罪將何移送偵辦。

高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
遭何男攻擊受傷的趙姓警員送往小港醫院手術醫治，手、臉及嘴唇撕裂傷。幸無生命危險。記者石秀華／翻攝
遭何男攻擊受傷的趙姓警員送往小港醫院手術醫治，手、臉及嘴唇撕裂傷。幸無生命危險。記者石秀華／翻攝
遭何男攻擊受傷的趙姓警員送往小港醫院手術醫治，手、臉及嘴唇撕裂傷。幸無生命危險。記者石秀華／翻攝
遭何男攻擊受傷的趙姓警員送往小港醫院手術醫治，手、臉及嘴唇撕裂傷。幸無生命危險。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男，查扣美工刀。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男。記者石秀華／翻攝
高雄市何姓男子賴在友人家不走，高雄小港警分局漢民所趙姓警員處理糾紛時，遭何砍傷，警方逮捕何男。記者石秀華／翻攝

妨害公務 警察

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