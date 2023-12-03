台南將軍槍擊案不到40小時破案 槍手竟是私壇宮主

台南將軍某三合院本月1日晚間8點多傳出槍擊案，43歲黃男臉部中彈身亡，警方連日來偵辦，今近午在學甲區陸續逮捕在逃的莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳男，全案不到40小時順利偵破，4人背景也陸續曝光。其中有槍砲前科的槍手莊嫌，竟還是學甲某私人神壇宮主。

這起震驚外界的槍擊案，案發後，莊嫌3人搭乘在外等候的原白牌車至學甲區後騎機車逃逸，學甲警分局和刑大組專案小組追查，先後約談在場鄭女等10人。警方掌握，莊為學甲某私壇宮主，57歲謝嫌無業，另名47歲謝男從事粗工，三人經濟狀況差，研判「跑不遠」。

據知，警方案發後就斬斷可能金援窗口，3人落網時稱，都在學甲豐和里空屋（魚塭）活動，不時變換地點藏匿，鄭稱不認識死者，當初是朋友相挺，不料混亂中擦槍走火意外鬧出人命。