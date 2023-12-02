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警政署打擊強力搖頭丸 致死案件從高峰破百件至今歸零

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局今天指出，近年來不時傳出民眾使用MMA（甲氧基甲基安非他命）、俗稱「強力搖頭丸」過量致死，尤其在2020年，全國有93件因使用強力搖頭丸過量死亡的案件，為遏止此一現象，警政署強力打擊，總算在今年沒有再發生一起使用MMA過量致死案例。

2019年10至12月間，全國發生34起毒品MMA致死案件，警政署警覺事態嚴重，開始

規劃防制作為，隔年2020年致死案件數來到最高峰有93件，開始逐年減少，2021年減少至36件，2022年發生6件，今年至今已未發生毒品MMA致死案例，同時警方分析檢驗數據，施用含毒品MMA案件也大幅減少。

警政署指出，第二級毒品MMA（甲氧基甲基安非他命）俗稱「強力搖頭丸」，毒性強度高於傳統安非他命4倍以上，因毒性作用較慢，施用者初期容易無感而使用過量；毒品MMA又常添加至近年流行年輕族群間的毒品咖啡包中，混合多種毒品且施用容易，造成含毒品MMA成分的毒品咖啡包致死率極高。

警政署規劃防制作為，從加強檢驗、逐案管制、嚴加查緝、深入溯源等4個面向打擊，並專案協助各警察機關執行，例如每年補助約7千萬元加強檢驗新興毒品，並指派刑事局緝毒專責隊運用科技偵查技巧逐案偵辦，不僅查緝供毒藥頭，更持續向上深入溯源，每年查緝30件以上混合式毒品分裝案件，瓦解毒品供應鏈。

鑒於部分毒品MMA致死案件，都發生在旅館等特定營業場所中，警政署規劃「防制營業場所涉毒工作」，結合第三方警政全力稽查潛藏於旅館、民宿、KTV、夜店、網咖等易涉毒營業場所的毒品案件，遏止毒品經由營業場所擴散。

刑事局製作海報提醒民眾，許多毒品常以咖啡包、果凍等飲食商品偽裝，民眾千萬不要使用，以免傷害自己健康。記者廖炳棋/翻攝
刑事局製作海報提醒民眾，許多毒品常以咖啡包、果凍等飲食商品偽裝，民眾千萬不要使用，以免傷害自己健康。記者廖炳棋/翻攝

毒品 MMA 咖啡

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