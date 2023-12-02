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抖音囂張販毒警誘捕 衝交易現場搜扣百包毒咖啡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子囂張透過抖音貼出賣毒訊息，新莊警方昨天網路巡察誘出許男約在後港一路交易，當場查扣許男所帶毒品K他命、毒品咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。新莊警方表示，為淨化選前治安，新莊警方連續兩日執行擴大臨檢勤務，共查獲17件刑案依法送辦。

據了解，許姓男子有多項前科，他透過抖音平台散布販賣毒咖啡包訊息。新莊警方網路巡察發現，約出許男在新北市新莊區後港一路交易。昨天下午約莫3時40分左右，許男開車前來與警交易。便衣警立即衝前逮人，當場在許男手上查扣毛重52.21公克共10包毒品咖啡。

另外，又在許男隨身背包內搜扣毛重404公克共90包毒品咖啡包、39.38公克毒品K他命18包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦。

新莊警分局表示，2024年總統、立委選舉即將到來，為淨化選前治安、掃蕩黑道幫派及滋事場所、遏制街頭暴力。新莊警方針對轄內KTV、網咖、撞球場等場所，於昨天連續二日出動70名警力執行擴大臨檢勤務，當場查獲通緝犯13人、違反毒品危害防制條例3件3人以及公共危險1件1人，依法究辦。

新莊警方強調，主動出擊實施威力掃蕩，絕不容不法分子囂張、挑釁公權力，更不許黑幫分子張揚活動，展現警方宣誓維護市民安全、嚴正執法者之決心。同時將敦促商家業者落實自主管理，不得有隱匿毒品吸食販賣、姑息暴力鬥毆等不法情事，並建立即時通報機制，如有發現不法立即通報，共同建構市民安全的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

許男透過抖音張貼販毒訊息，新莊警方誘捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男透過抖音張貼販毒訊息，新莊警方誘捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方連續兩日實施擴檢勤務，共查獲17件各式刑案，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方連續兩日實施擴檢勤務，共查獲17件各式刑案，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
許男透過抖音張貼販毒訊息，新莊警方誘捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男透過抖音張貼販毒訊息，新莊警方誘捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男透過抖音張貼販毒訊息，新莊警方誘捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男透過抖音張貼販毒訊息，新莊警方誘捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方連續兩日實施擴檢勤務，共查獲17件各式刑案，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方連續兩日實施擴檢勤務，共查獲17件各式刑案，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方連續兩日實施擴檢勤務，共查獲17件各式刑案，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方連續兩日實施擴檢勤務，共查獲17件各式刑案，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 抖音

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