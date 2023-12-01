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影／中壢火車站前搶54萬金項鍊 6分鐘就落網

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

32歲的鍾姓男子昨下午4時許，向桃園中壢銀樓店員詢問金項鍊，怎料店員拿出後，便抓著2條價值約54萬的項鍊倉皇逃跑，員警路過驚覺不對，立即呼叫支援，僅6分鐘就將鍾嫌逮捕，警詢後依搶奪罪移送桃園地檢署偵辦。

鍾嫌昨下午於中壢火車站附近中正路銀樓佯裝顧客，裝模作樣的向店員詢問金項鍊的重量和價格，待店員拿出2條金項鍊讓他挑選時，他竟抓著項鍊轉身就跑，2條金項鍊分別是4兩和2兩重，市價高達54萬。

中壢警分局中壢派出所警員涂宏瑋上班騎車經過，發現鍾嫌銀樓出來後拔腿狂奔，且店員也從後面追出來，涂立即記下鍾嫌衣著特徵並騎車沿路跟隨，同時聯絡其餘員警確認是否有搶案發生，果然聽到勤務指揮中心正在以無線電通報這起搶案，涂隨即執行圍捕，僅花6分鐘就破獲這起搶案。

銀樓員工事後表示，鍾嫌起初問金項鍊事宜，大概過了2分鐘後便要求拿看實際重量，等一拿到立刻把腿狂奔，當下全身發抖像身體被潑冷水不知道怎麼辦，之後跟同事一起追出去，其他同事幫忙報警，所幸員警動作快，不然鍾嫌差點搭計程車逃逸。

中壢警分局長唐嘉仁表示，警察的使命就是保障社會治安及打擊犯罪，感謝全體同仁對各類刑案破獲、任務執行及酒駕取締等方面的高度的熱情，共同創建安全的社區環境。呼籲民眾年關將近，各銀樓、珠寶等相關業者應注意防竊，於客人入內觀看物品時入口可加裝電子鎖，確保安全無虞，倘遇有緊急事故，一定要立刻撥打110，警方絕對極盡全力予以協助。

32歲的鍾姓男子昨下午4時許，向桃園中壢銀樓店員詢問金項鍊，怎料店員拿出後，便抓著2條價值約54萬的項鍊倉皇逃跑。記者翁唯真／翻攝
32歲的鍾姓男子昨下午4時許，向桃園中壢銀樓店員詢問金項鍊，怎料店員拿出後，便抓著2條價值約54萬的項鍊倉皇逃跑。記者翁唯真／翻攝
32歲的鍾姓男子昨下午4時許，向桃園中壢銀樓店員詢問金項鍊，怎料店員拿出後，便抓著2條價值約54萬的項鍊倉皇逃跑，所幸員警經過立即追捕逮人。記者翁唯真／翻攝
32歲的鍾姓男子昨下午4時許，向桃園中壢銀樓店員詢問金項鍊，怎料店員拿出後，便抓著2條價值約54萬的項鍊倉皇逃跑，所幸員警經過立即追捕逮人。記者翁唯真／翻攝

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