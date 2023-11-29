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影／囂張陸船越界蛇行還持棒拒檢 海巡特勤登檢押人押船

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

最近是金門海域漁汛期間，不少高價漁產盛產，吸引大陸漁船越界捕魚，艦隊分署金門海巡隊連日來部署多艘巡防艇於重點海域防堵，昨日晚間21時50分於金門田埔東0.7浬查獲中國大陸籍「無船名」1船5人越界作業，雖然海象惡劣，又遭遇大陸漁民持棍拒檢，好在海巡人員结合特勤人員強勢登船，將涉案人、船押返料羅港留置調查。

海巡署第十二巡防區表示，近期發現大陸船團越界捕撈，近日統籌調度重點海域巡弋，昨晚21時50分，巡防區雷達發現田埔東禁限制水域內有漁船入侵滯留作業蹤跡，立即調派線上巡防艇10083艇及CP-1051 艇前往查處，雙艇於上述海域截獲「無船名」1船5人。

過程中該船數度高速蛇形拒檢逃逸，金門海巡隊藉由多功能 CP艇速度快及靈活性高等特性，並结合特勤人員迅速迫近登檢該船，控制人、船及查扣漁網10件，約300公尺及雜魚30公斤，實施各項防疫措施，經查船艙及個人行李無發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形，旋即押返料羅港留置調查。全案將於完成調查後，依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，該船所有網具將全數遭到沒入外，也將面臨最低新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域資源及本地漁民權益。

在金門海巡人員的要求下，大陸漁民將捕獲的魚獲海拋。圖／金門海巡隊提供
在金門海巡人員的要求下，大陸漁民將捕獲的魚獲海拋。圖／金門海巡隊提供
大陸漁船昨晚越界捕魚又持棍拒檢，金門海巡人員结合特勤人員強勢登船，將涉案漁民壓制。圖／金門海巡隊提供
大陸漁船昨晚越界捕魚又持棍拒檢，金門海巡人員结合特勤人員強勢登船，將涉案漁民壓制。圖／金門海巡隊提供
大陸漁民越界捕魚收穫頗豐，有各式雜魚30公斤。圖／金門海巡隊提供
大陸漁民越界捕魚收穫頗豐，有各式雜魚30公斤。圖／金門海巡隊提供
大陸漁船昨晚又越界捕魚，金門海巡人員结合特勤人員強勢登船，將涉案漁民控制住。圖／金門海巡隊提供
大陸漁船昨晚又越界捕魚，金門海巡人員结合特勤人員強勢登船，將涉案漁民控制住。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門 特勤人員

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