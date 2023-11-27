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影／澳洲女學者聯合情夫殺前夫 逃來台3年轉帛琉落網引渡
澳洲籍女子Lisa Lines涉嫌教唆情夫持斧頭砍殺前夫致重傷癱瘓，帶兩名年幼兒女逃來台3年。刑事局接獲澳洲警方請求協查，趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡澳洲歸案，並護送幼童返回澳洲。
據澳洲警方通報刑事局資料，Lisa Lines（43歲）從事編輯工作，具歷史及文學博士學歷，與前夫Jonathan Hawtin（36歲）因婚外情、兒女撫養權及房產問題爭執，2017年10月涉與情夫Zacharaira Bruckner（30歲）共謀，在澳洲阿得雷德的夫妻住處持斧頭砍殺前夫，致頸部以下癱瘓。
2020年2月，Lines以工作簽證帶當時7歲兒子及6歲女兒來台。澳洲執法機關2019年發布通緝，國際刑警組織去年9月發布紅色通報，並對幼童發布黃色通報列失蹤人口協尋，澳洲警方今年10月請求刑事局協查。
刑事局國際科偵一隊追查，Lines住新北市，任職台北市某投資及法律顧問公司，本月15日帶兒女赴帛琉旅遊，因帛琉與澳洲具引渡條例，通報帛琉警方在當地羅曼·莫圖國際機場查獲。
兩名幼童當天來台轉機，由刑事局幹員陪同搭機護送返回澳洲；澳洲警方同日在澳洲布里斯本查獲Bruckner，22日押解Lines來台轉機返回澳洲歸案。
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