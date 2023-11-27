快訊

TVBS最新民調！侯康配衝到只差賴蕭配3個百分點 柯盈配大幅下滑

藍白合破局...彰縣議員退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／澳洲女學者聯合情夫殺前夫 逃來台3年轉帛琉落網引渡

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

澳洲籍女子Lisa Lines涉嫌教唆情夫持斧頭砍殺前夫致重傷癱瘓，帶兩名年幼兒女逃來台3年。刑事局接獲澳洲警方請求協查，趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡澳洲歸案，並護送幼童返回澳洲。

據澳洲警方通報刑事局資料，Lisa Lines（43歲）從事編輯工作，具歷史及文學博士學歷，與前夫Jonathan Hawtin（36歲）因婚外情、兒女撫養權及房產問題爭執，2017年10月涉與情夫Zacharaira Bruckner（30歲）共謀，在澳洲阿得雷德的夫妻住處持斧頭砍殺前夫，致頸部以下癱瘓。

2020年2月，Lines以工作簽證帶當時7歲兒子及6歲女兒來台。澳洲執法機關2019年發布通緝，國際刑警組織去年9月發布紅色通報，並對幼童發布黃色通報列失蹤人口協尋，澳洲警方今年10月請求刑事局協查。

刑事局國際科偵一隊追查，Lines住新北市，任職台北市某投資及法律顧問公司，本月15日帶兒女赴帛琉旅遊，因帛琉與澳洲具引渡條例，通報帛琉警方在當地羅曼·莫圖國際機場查獲。

兩名幼童當天來台轉機，由刑事局幹員陪同搭機護送返回澳洲；澳洲警方同日在澳洲布里斯本查獲Bruckner，22日押解Lines來台轉機返回澳洲歸案。

澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝
澳洲籍女子Lisa Lines涉教唆情夫砍殺前夫未遂，帶兩名年幼兒女逃來台，刑事局趁她帶兒女赴帛琉旅遊時通報當地警方查獲，引渡歸案，並護送幼童返澳。記者李奕昕／翻攝

澳洲 帛琉

延伸閱讀

影／「萬邦」投資平台是詐騙 財金女教授「中招」被誆走千萬

希臘版地瓜球！澳洲連鎖品牌「酷庫球」悄登台 還有「酷奶昔、義式冰淇淋」一次吃過癮

南海爭端不斷升級 菲律賓、澳洲開啟首次聯合巡邏

澳洲學者涉聯合小王殺夫 藏匿台灣遠端犯罪

相關新聞

影／澳洲女學者聯合情夫持斧殺前夫 逃來台轉帛琉落網引渡

澳洲籍女子Lisa Lines涉嫌教唆情夫持斧頭砍殺前夫致重傷癱瘓，帶兩名年幼兒女逃來台3年。刑事局接獲澳洲警方請求協查...

台鐵車廂內直播遭制止 台南立委參選人蔡承攸拿辣椒水噴人遭法辦

台南市立委參選人蔡承攸近日因直播屢引糾紛，他在昨晚搭乘台鐵129車次自強號往南，於座位上以手機開直播時，因講話聲音太大遭...

高雄婦接假檢警恐嚇監管42萬 和「假熊貓」計誘活逮車手

高雄市蔡姓婦人日前在家中接獲假檢警電話，指稱她帳戶遭盜用，涉及洗錢，要求監管戶頭內42.8萬，交代不能告知家人和報警，蔡...

影／22歲桃園青年涉詐欺遭3院檢通緝 新北違停被員警蜂擁壓制

桃園22歲王姓青年涉及多起詐騙案被3個院檢通緝，昨晚開車違停在新北市三重區某超商門口遇警盤查，他假意配合卻蠢蠢欲動，一聽...

影／「萬邦」投資平台是詐騙 財金女教授「中招」被誆走千萬

高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，成立「萬邦」假投資網站，以高額獲利吸引投資人，去年初詐騙迄今，至少有15名被害人拿著鉅款投...

通緝犯拒檢撞上電桿「車子燒起來」 警追到急破窗反救他一命

新竹50多歲陳姓毒品通緝犯，上周一（20日）開車行經湖口鄉中山路時，因轉彎未打方向燈，遭警方攔停。陳男因擔心被逮，竟加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。