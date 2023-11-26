通緝犯拒檢撞上電桿「車子燒起來」 警追到急破窗反救他一命

新竹50多歲陳姓毒品通緝犯，上周一（20日）開車行經湖口鄉中山路時，因轉彎未打方向燈，遭警方攔停。陳男因擔心被逮，竟加速逃逸，與警方追逐過程中，竟失速撞上電線桿翻覆田間，車輛隨之起火，趕來的警察見狀，趕緊破窗將陳男救出，幸運保住他一條小命，警方隨後也在車上搜出毒品，訊後將陳男依毒品罪嫌解送歸案。

新湖警分局指出，上周一（20日）凌晨2時許，警方在中山路執行防制危險駕車勤務時，見一輛轎車轉彎未打方向燈欲以攔停，沒想到陳姓男子竟拒檢加速逃離，未料陳男疑因操控車輛不當，當場自撞電線桿並翻落田間。

警方到場後，發現車輛引擎已開始竄出火苗，但陳男卻受困在駕駛座上，不斷求救哀號，警方趕緊持破窗尾蓋擊破駕駛座車窗，並合力將駕駛拉出座位，這才保住陳男一命。

警方隨後也請消防人員到場撲滅火勢，並檢查陳男傷勢，所幸陳男並未受傷。警方也在陳男身旁散落物起獲毒品安非他命1.17公克，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

新湖分局長羅裕城呼籲，防制毒品危害刻不容緩，更是解決治安問題最迫切課題；大選將至，警方仍將持續淨化轄區治安，也提醒各位駕駛朋友依法應配合受檢，不要心存憢悻加速逃逸，以免致生憾事及觸法。

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警方破窗後，合力將受困的陳男救出。圖／警方提供