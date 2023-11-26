台灣製毒水準高 日毒梟看上

圖為上月刑事局特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。資料照片 記者陳宏睿／翻攝

台灣製毒師近年除在本地製毒外，有不少人跑到金三角及周遭地區製作二、三級毒品；由於台灣製毒師擅長研發新製程，能節省製毒時間，將毒品提升更好品質，因此受到不少毒梟青睞，尤其日本特別鍾愛由台籍師製造的安毒，價錢也最高。

台灣製毒師的水準有多高？今年七月，刑事局偵破生技公司章姓負責人，二○一九年承租大同大學產學實驗室，研發製作愷他命，章男本身不但有化工碩士背景，又經營生技公司，由於公司營運一時資金短缺，毒品利潤又豐厚，他轉而投入毒品市場，研發毒品製程，還招攬易姓製毒師，兩人分工製毒，直到去年實驗室失火，才離開實驗室另地產毒。

今年九月，台日警方破獲愛媛縣一起製毒工廠案，台日混血的日本指定暴力團「稻川會」成員臧天寶，與日本暴力團「住吉會」勾結，去年十月吸收台籍吳姓、陳姓師傅赴日本，在愛媛縣承租廢棄校舍及透天厝，主持用感冒藥製造安非他命的製程，可見台灣製毒師能力連日本黑幫都肯定。

刑事局警官指出，台灣製毒師多數有化工知識背景，可以研發新製程，節省時間又能提升品質，不少製造二、三級毒品的製毒師，被延攬到金三角周遭地區製毒，製毒師留在台灣有被抓風險，被通緝的製毒師，乾脆跑到金三角製毒，不用擔心被抓。

台北市一名警官指出，台灣製毒師的長成與環境有關，台灣是東南亞重要的毒品轉運站，中南半島的毒品製成半成品或成品，進入台灣後，一部分銷往台灣市場，一部分加工或轉運出口到他國，導致台灣有一定的吸毒人口，製毒師有市場需求。

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