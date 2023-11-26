快訊

金馬60／吳慷仁封帝忘謝邵雨薇原因曝光 後台被李安讚「難得」超激動

基隆北海岸大雨特報！明午後乾冷空氣南下 各地探12度低溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣製毒水準高 日毒梟看上

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

圖為上月刑事局特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。資料照片 記者陳宏睿／翻攝
圖為上月刑事局特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。資料照片 記者陳宏睿／翻攝

台灣製毒師近年除在本地製毒外，有不少人跑到金三角及周遭地區製作二、三級毒品；由於台灣製毒師擅長研發新製程，能節省製毒時間，將毒品提升更好品質，因此受到不少毒梟青睞，尤其日本特別鍾愛由台籍師製造的安毒，價錢也最高。

台灣製毒師的水準有多高？今年七月，刑事局偵破生技公司章姓負責人，二○一九年承租大同大學產學實驗室，研發製作愷他命，章男本身不但有化工碩士背景，又經營生技公司，由於公司營運一時資金短缺，毒品利潤又豐厚，他轉而投入毒品市場，研發毒品製程，還招攬易姓製毒師，兩人分工製毒，直到去年實驗室失火，才離開實驗室另地產毒。

今年九月，台日警方破獲愛媛縣一起製毒工廠案，台日混血的日本指定暴力團「稻川會」成員臧天寶，與日本暴力團「住吉會」勾結，去年十月吸收台籍吳姓、陳姓師傅赴日本，在愛媛縣承租廢棄校舍及透天厝，主持用感冒藥製造安非他命的製程，可見台灣製毒師能力連日本黑幫都肯定。

刑事局警官指出，台灣製毒師多數有化工知識背景，可以研發新製程，節省時間又能提升品質，不少製造二、三級毒品的製毒師，被延攬到金三角周遭地區製毒，製毒師留在台灣有被抓風險，被通緝的製毒師，乾脆跑到金三角製毒，不用擔心被抓。

台北市一名警官指出，台灣製毒師的長成與環境有關，台灣是東南亞重要的毒品轉運站，中南半島的毒品製成半成品或成品，進入台灣後，一部分銷往台灣市場，一部分加工或轉運出口到他國，導致台灣有一定的吸毒人口，製毒師有市場需求。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 日本 吸毒

延伸閱讀

製毒師全身被腐蝕潰爛...台中破「喵喵」毒工廠453公斤

4男山區製毒開電風扇散毒臭 警埋伏盯稍一舉查獲

摻進軟糖 日本吸大麻年輕人飆增

公海接駁、漲潮搶灘運毒上岸 漁港平台挖「隧道」

相關新聞

台日黑幫共謀運毒 日教授來台討論對策

日本漁船「廣丸號」四年前走私毒品興奮劑，被查獲六百公斤毒品，是日本有史以來第三大毒品走私案。調查發現，全案是日本黑幫組織...

台灣製毒水準高 日毒梟看上

台灣製毒師近年除在本地製毒外，有不少人跑到金三角及周遭地區製作二、三級毒品；由於台灣製毒師擅長研發新製程，能節省製毒時間...

販毒車手臨陣起義 助警破案

販毒集團主嫌陳佑寧因毒品案落跑國外，今年四月聯繫友人呂坤明聘僱袁姓男子當車手，代收市價上億元的七點一公斤海洛因毒品包裹，...

公海接駁、漲潮搶灘運毒上岸 漁港平台挖「隧道」

毒品走私是萬國公罪，各國都是採重刑化立法政策，因此毒販在海上運輸毒品時，無不絞盡腦汁要讓毒品安全「登陸」，只要一個環節疏...

安卓手機用戶注意RCS即時通訊詐騙 男點連結被騙12萬元

刑事局提醒，詐騙集團利用RCS即時通訊功能，鎖定使用Android系統手機的民眾，讓民眾收到「積分即將到期」及「罰款尚未...

公寓大樓聚賭又藏毒！台南警深夜查緝逮4人 住戶直呼「抓得好」

台南安平區某公寓大樓近日深夜人員出入吵雜，住戶懷疑有人聚賭等不法，市警四分局蒐證後，今晨2時30分持搜索票進入2樓租戶搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。