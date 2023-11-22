海大生被砍死、鬥毆頻傳 基隆治安亮紅燈大規模臨檢掃蕩

基隆市KTV、廟口夜市近日接連發生海大學生被砍死、街頭鬥毆事件頻傳，為淨化選前社會治安，基隆市警察局昨晚動員大批警力臨檢，強勢掃蕩酒吧、KTV、小吃店、汽車旅館、電子遊戲場等易滋事場所，運用優勢警力威力掃蕩，展現打擊犯罪決心。

警察局長張樹德昨晚主持擴大臨檢聯合勤前教育，會中指示，近期發生聚眾鬥毆危害民眾生命安全事件，雖能夠迅速破案逮捕嫌犯，但人命傷亡恐造成民眾負面影響甚鉅，特別針對易發生鬥毆場所、幫派註記經營行業及經常活動等處所，實施強勢執法全面打擊。

昨晚各分局警力全面動員，刑大、保安隊、交通隊、少年隊等共動員150名警力，到治安熱點、易發生槍擊案件、幫派組合圍事或其他投資經營之營業場所及特定場所KTV、酒店、公園、電子遊樂場、幫派活動處所等，