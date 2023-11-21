影／乳清蛋白粉藏近千萬安毒闖關 航警循線逮補2人送辦

關務署台北關與航警局安檢大隊執行快遞貨物X光儀檢時，發現一批自美國以「乳清蛋白粉」名義申報進口貨物之X光顯像有異，開箱後發現罐子內夾藏市值近千萬元的第二級毒品安非他命8.646公斤，航警循線逮捕負責收貨的張姓及王姓男子，並對林姓主嫌發布通緝。

航警局表示，以綽號「光頭」的林姓主嫌為首的販毒集團，以健身補充高蛋白的營養食品充當運毒工具，將安非他命埋藏在營養品罐子中的粉末內，再自美國空運來台，專案小組查獲時，因聞到「乳清蛋白粉」的香草味，以為是查獲新興種類毒品，後來才發現是誤會一場。

警方透露，綽號「光頭」的林姓主嫌從3月起，指使王、張2男以相同模式多次運輸毒品入境，2人每次可分得3萬元至10萬元不等酬勞，專案小組在5月間，趁張男出面領貨時將他逮捕，並循線拘提接應的王男到案。

落網的2人因長期配合犯案，被捕後不願意供出幕後主嫌，因此遭法院羈押禁見，沒想到主嫌「光頭」不講道義，王、張2人落網後得知光頭沒給報酬及安家費，專案小組適時暗示2人警方掌握的證據，2人才轉而指控「光頭」種種犯罪事實。

訊後，王男與張男依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦，並經地檢署提起公訴後具體求處7年以上有期徒刑，至於在逃主嫌「光頭」，先前已因恐嚇、詐欺、洗錢還有妨礙自由等案遭通緝，目前分別遭5個地檢署及法院發布數十個通緝在案，警方將持續追緝。

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