乳清蛋白粉夾毒闖關 航警逮2人送辦通緝主嫌

航警局與台北關今天說，日前查獲自美國以「乳清蛋白粉」名義進口貨物，夾藏市值近新台幣千萬元安非他命8.646公斤，警方逮捕張姓及王姓男子，並對林姓主嫌發布通緝。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關，5月間查獲1批自美國以「乳清蛋白粉」名義申報進口貨物，夾藏市值近千萬元的第二級毒品安非他命8.646公斤，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

陳綿宗說，警方調查發現，綽號「光頭」為首的販毒集團，以健身補充高蛋白的營養食品充當運毒工具，將安非他命埋藏粉末中自美國空運來台，專案小組查獲時，聞到濃濃香草味一度以為是查獲新興種類毒品，後來才發現是「乳清蛋白粉」為香草口味，販毒集團企圖以假亂真，所幸即時查獲未流入市面。

陳綿宗指出，根據調查，綽號「光頭」的林姓主嫌指使王、張2男從3月起，以相同模式多次運輸毒品入境，2人每次可分得3萬元至10萬元不等酬勞，經專案小組長期蒐證追蹤，在5月間由張男出面領貨時當場人贓俱獲，並循線拘提接應的王男到案。

陳綿宗表示，落網的2人因長期配合犯案，到案後起初還堅持不供出上手，遭法院羈押禁見，沒想到主嫌「光頭」卻不講道義，2人遭查獲後始終未取得報酬及安家費，2人得知後又經專案小組提示掌握的證據最終瓦解心防，才憤而指控「光頭」種種犯罪事實。

陳綿宗指出，王男與張男經地檢署提起公訴後具體求處7年以上有期徒刑，至於在逃主嫌「光頭」，先前已因恐嚇、詐欺、洗錢還有妨礙自由等案遭通緝，目前分別遭5個地檢署及法院發布數十個通緝在案，警方將持續追緝。

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