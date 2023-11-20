要命5分鐘 毒犯解送室輕生亡

桃市刑大昨逮捕非法持有大量安毒的32歲劉姓男子，下午欲送往地檢署歸案時，經見劉男在等候解送室內昏迷，送醫後不治。記者陳恩惠／攝影 卅二歲劉姓男子被查獲持有毒品，前天下午在桃園市刑警大隊解送室等候移送時突昏迷無意識，送醫不治；檢方相驗認定是輕生，但原因待查，監視器顯示劉從昏迷到被發現約五分鐘，戒護員警為何疏失，警方將檢討懲處。

桃園市保安警察大隊前天凌晨在中壢區巡邏，見劉男紅線違規停車上前盤查，發現他持有二級毒品彩虹菸及安非他命，將他帶回偵詢，前天上午完成製作筆錄，解送至刑警大隊，辦理移送作業，劉男先送往等候解送室休息、用餐。

在等待製作移送卷宗期間，看守員警前天下午一點多發現劉男癱坐在地一動也不動，察覺有異，上前發現劉已昏迷無意識，欄杆上綁著供他穿著辨識的嫌犯背心，雖立即施以心肺復甦術，用自動體外心臟電擊去顫器急救，並通知救護人員到場，但送醫搶救仍宣告不治。

警方事後調閱解送室監視器，發現劉男在解送室內將背心脫下輕生，從昏迷到被員警發現，整個過程不到五分鐘。為釐清案情有無其他疑點，現場相關跡證由刑事鑑識中心派員到場採證，並報請桃園地檢署檢察官到場完成勘驗及相驗。

檢方相驗調查後，初步排除他殺可能，原因待釐清，已通知家屬進行後續處理。對於解送室外有員警專門看守，卻仍發生憾事，桃園市刑大表示，經查當時看管員警全程皆在崗上，疏忽的五分鐘內在做什麼、為何沒立刻發現，將檢討後研議懲處。

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