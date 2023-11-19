影／妙齡女網購被騙走13萬 台中警24小時逮菜鳥車手
宜蘭縣林姓女子遇到網購平台詐騙，歹徒以「下單失敗」等理由，騙走林女13萬元，台中市第二警分局得知，贓款陸續被陳姓車手給領走，不到24小時，即16日將陳男查緝到案，陳辯稱僅加入詐團一天，沒想到才提領13萬元，賺得2000元酬勞即被逮。
警方調查，宜蘭縣林姓女子（21歲），10中旬在網購平台上遇到詐騙集團假冒買家，透過「下單失敗」、「會員驗證」等話術，誘導林女進入假冒的官方網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號碼進行詐騙，順利騙走林女13萬元。
台中市第二警分局掌握車手是在北區一中街周遭郵局、超商提領，1天內就提領8筆贓款，領走13萬元，第二警分局成立專案小組偵辦，短短24小時內，即鎖定陳姓男子（20歲）涉案，本月16日趁陳男從租屋處外出時，將他緝捕到案。
陳男辯稱，自己是透過臉書社團加入擔任車手，僅加入一天提領13萬元贓款，從中獲利2000元，沒想到隨即遭到警方鎖定落網。
第二警分局將此案依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，並擴大追查其他涉案犯嫌。
第二警分局長周俊銘呼籲，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生網路交友等訊息、陌生人與你攀談，都要提高警覺，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助，同時要一併呼籲年輕朋友，勿因一時貪念而遭利用充當車手，誤觸法網。
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