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影／KTV開錯包廂引衝突下樓相遇遭砍 馬來西亞籍海大生喪命
馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生15日與友人到KTV唱歌，與不同包廂的陳姓男子等3人，先因開錯門發生不快衝突，在下樓後又發生碰撞口角，陳姓學生遭對方持折疊刀砍傷，搶救3天後今天傷重不治。陳男等3人案發後遭移送檢方偵辦，陳男遭收押。
市警第一分局調查，陳姓學生（23歲）與顏男（24歲）到仁二路一處KTV唱歌，15日凌晨唱完歌結束後離開，在1樓一間藥局外與陳男（26歲）、林男（22歲）、張男（18歲）二度相遇時，又發生擦肩碰撞不快，因之前在包廂時，即因開錯門有口角，爆發衝突。
警方說，陳男、林男及張男涉嫌持隨身的折疊刀砍傷陳姓學生和顏姓男子，忠二路派出所獲報追緝，將行凶3男帶回，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署。陳男遭到收押，林、張限制住居。陳姓學生因傷勢嚴重，今急救後宣告不治。
第一分局至醫院關懷慰問，陳姓學生母親及姊姊搭機來台後，警方提供犯罪被害保護協會資源及協助，今天報請地檢署相驗，協助家屬後續事宜。
基隆市政府發言人余治明表示，強力譴責暴力傷害行為，市警局也於第一時間啟動犯罪被害人關懷協助機制，通知犯罪被害人保護協會到場，指派專責幹部提供家屬法律與其他必要之協助。市府將派員慰問被害人母親，提供家屬所需要的協助，將強力執法，嚴加防堵並遏制暴力犯罪。
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