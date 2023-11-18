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台南男偕友騎樓哈彩虹菸 見警丟水溝準度不足被活逮
台南27歲許姓男子昨晚11時許與25歲陳姓友人等人前往中西區康樂街上酒店暢飲，2人菸癮發作走出店外在轉角處騎樓抽起毒菸，但濃濃毒菸惡臭被台南市警二分局臨檢員警聞到，2人見警走近急忙將毒菸丟入人孔蓋水溝內滅證，卻因準度不足當場被員警拾起，當場被活逮。
市警二分局昨晚執行擴大臨檢，前往康樂街某酒店臨檢時，南門所警員吳宗懋、魏文星在騎樓處聞到陣陣毒品菸味後四處搜尋，在轉角暗處發現有許、陳兩男正在抽用毒品彩虹菸。
兩人見警走近，急忙將毒菸熄滅丟進水溝內，不料準度不足，1支毒菸未丟進人孔蓋水溝內，而遭員警拾起後盤檢，隨後又在許身上起獲6支彩虹菸，將2人帶回所內調查，經毒品及尿液檢驗，均呈現陽性反應，警方詢問後，依涉毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。
市警二分局表示，昨晚天候溫度驟降，警方為防制酒後駕車及維護治安環境，也發布擴大臨檢等專案勤務，在重要交通路口及易飲酒滋事虞慮場所路檢、臨檢。一夜下來，計查獲毒品案件4件5人、取締酒後駕車涉犯公共危險2件2人、查獲竊盜通緝犯1人。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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