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影／惡煞持刀當街擄走2人 蘆洲警即刻救回發現被害人也很惡劣

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區逮到2車、6嫌，救回被害人。結果原來是因為18歲簡姓青年向朋友借車，被開了萬餘元罰單未繳卻避不見面，才被押走逼債。

據了解，簡男之前向22歲洪姓朋友借用汽車，歸還才被發現使用期間，竟然被開了1萬多元交通違規罰單未繳，賴帳不願償還且避不見面。洪男因此找了5個幫手，分乘2輛車攜帶開山刀、球棒等武器和本票，前天晚上到蘆洲區三民路110巷與水湳街口埋伏。

等到晚上9時許，簡男和另1名18歲張姓男子出現，洪男便率眾包圍他們，直接把人押上車載走意圖逼債。路人目擊有人被手持刀、棍的歹徒開車擄走，連忙報警。

警方趕抵現場，調閱監視器鎖定嫌犯車號，發現涉案車輛往八里方向逃逸，立刻發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區龍米路一段和二段，先後攔獲2車逮捕30歲邱姓、28歲許姓、22歲洪姓、19歲的陳姓、王姓、徐姓共6人，從車上救出簡男、張男。

員警且在2輛車內和嫌犯身上，搜出品8包K他命毒品共16.3公克、以及開山刀2把、折疊刀2把、辣椒水3瓶、球棒3支、本票、印章等證物，警詢後將6名嫌犯依妨害自由、妨害秩序、傷害罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆洲前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區逮到2車、6人。記者林昭彰／翻攝
蘆洲前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區逮到2車、6人。記者林昭彰／翻攝
蘆洲前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區攔到車，員警持槍喝令嫌犯下車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區攔到車，員警持槍喝令嫌犯下車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區逮到2車、6人。記者林昭彰／翻攝
蘆洲前天有2名年輕人，當街被一群手持刀棍的歹徒開車擄走，警方立即發動攔截圍捕，不到1小時便在八里區逮到2車、6人。記者林昭彰／翻攝

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