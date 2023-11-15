水上鄉代表會主席涉運毒…台北港運輸18公斤K他命 林家緯遭檢方聲押

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌運輸、走私第三級毒品K他命，遭檢調在台北港抓包查扣約18公斤K他命，昨檢方搜索、拘提到案，林家緯行使夜間停止訊問，今才移送複訊，稍早晚上6時許，士林檢察官複訊後向法院聲請羈押。

士林地檢署日前接獲調查局航業處基隆調查站情資，林家緯涉及毒品案件，疑似運輸、走私K他命，日前專案人員在台北港查扣約18公斤的K他命，循線查獲林家緯涉案。

35歲無黨籍林家緯，連任2屆水上鄉民代表會主席，2021年底，涉替黃男討250萬元，疑押人暴力討債，林家緯涉在餐廳內折斷竹筷，刺傷人左耳，還恐嚇叫人載到山裡；嘉義地檢署搜索傳喚，林當時50萬元交保，今年案件偵結獲不起訴處分。

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