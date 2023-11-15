刑事局破史上最大「安非他命走私」 陳建仁：年輕人吸大麻危險

刑事警察局今天發表第9波「安居緝毒專案」掃毒成果，查獲2857公斤毒品，包括1.2公噸安非他命，為歷來查獲最大量安毒走私。行政院長陳建仁今天到場慰勉，由於近期有網紅及名人吸食大麻遭逮，吸食大麻年輕人間形成流行歪風，陳建仁將請各機關加強查緝毒品，並加強宣導吸食大麻的危害。

陳建仁說，毒品是萬國公罪，行政院2017年先提出「新世代反毒策略」，投入100億元，根據成果再精進作為，再提出「新世代反毒策略2.0」，再投入150億元經費，並以「溯毒、追人、斷金流」為目標消滅毒品。

台灣高等檢察署根據行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」，統籌國內6大緝毒系統，今年9月11日至10月10日執行「第9波安居緝毒專案」。專案在6大緝毒系統通力合作下，共查獲毒品犯嫌4100人，其中製造運輸販賣毒品733人，羈押被告197人，另外，毒品查獲量2857.7公斤、查扣大麻1232株、混合式毒品咖啡包3萬8045包、破獲製毒工廠38座，查扣犯罪所得現金新台幣1267萬元、車輛23輛、3C類產品824臺。

刑事局今年2月接獲線報，運毒集團將自高雄港走私大宗毒品入境，警方跟監蒐證，掌握68歲葉姓男子等人運毒不法事證，警方8月7日先在高雄港攔截圍捕運毒車隊，逮捕負責陸地運毒的葉嫌、運毒司機柯嫌、共犯鄭嫌，並在柯嫌貨車查獲安非他命毛重1公噸201公斤及愷他命毛重119.9公斤，為國內歷來查獲最大量安非他命走私。

警方也針對運毒貨輪，查獲海上運毒負責人柯嫌、共犯陳嫌、運毒船長及船員，循線拘提幕後金主李姓主嫌到案；查扣現金515萬元、美金5萬元、運毒貨輪1艘、運毒車輛等證物。全案詢後依毒品罪嫌移送法辦，葉等8嫌裁定羈押禁見。

另外刑事局偵三大隊接獲線報，彰化縣有某製毒集團在偏僻山區製毒，警方查出游姓男子為首製毒集團，將毒品原料藏在小貨車，深夜將車輛開到無人山區、墓地製毒。警方暗夜攻堅，在社頭鄉石坑一巷，破獲「第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮製造工廠」，查扣第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮純質淨重105.9公斤、半成品毛重620公斤、製毒原料、設備1批」，同時查獲「具殺傷力制式、非制式子彈計72顆、滅音管1枝及改槍工具1批」等大批贓證物。

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