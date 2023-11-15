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竹聯幫明仁會涉擄人勒贖 刑事局逮萬華分會長

中央社／ 台北15日電

竹聯幫明仁會萬華分會分會長何男涉嫌吸收少年幫眾尋仇，並涉及殺人未遂、擄人勒贖等案，刑事局歷經數月溯源偵辦，10月底於台北市、新北市強勢攻堅，逮捕何男等18人送辦。

竹聯幫明仁會今年3月間因高調辦春酒惹議，遭警方鎖定、強力掃黑。警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示，電信偵查大隊第一隊及雙北警察局接獲情資，指竹聯幫仁堂明仁會萬華分會分會長26歲何男（綽號四川）吸收少年幫眾，並指揮幫眾恣意尋仇。

警方指出，何男等人所涉案件包括今年5月12日在台北市內湖區康寧路三段發生的殺人未遂案，2名被害人遭人以辣椒水攻擊且背有刀傷，北市警方事後逮8嫌到案。

此外，何男等人還涉嫌於今年6月中以被害人私吞幫眾款項為由，擄人強押至新北市汐止區鐵皮屋囚禁，期間還毆打凌虐被害人，並持續恐嚇、勒索被害人及其家人，手段囂張。

刑事局接獲相關情資後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並與台北市、新北市警察局整合情資共組專案小組，擴大偵辦。

專案小組歷時數月溯源蒐證，於10月30日、31日持新北地院核發的搜索票及檢察官核發拘票，結合警政署保安警察第一總隊維安特勤隊及雙北霹靂小組，分別至雙北地區強勢攻堅，逮捕主嫌何男、幹部26歲白男和20歲徐男等18嫌到案。

警方表示，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法殺人未遂與恐嚇取財等罪嫌移送新北檢偵辦，何男和成員李男遭收押，其餘被告各以新台幣5萬至10萬元不等金額交保，另9名少年犯則由少年法庭處理。

明仁會 竹聯幫 恐嚇 殺人

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