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影／竹聯幫弘仁會成員彰化販毒...台中警抓主嫌兄弟檔

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在今年初獲報，有竹聯幫弘仁會成員在彰化地區販毒，藏身在一間透天厝內，出入複雜，疑有小蜜蜂定時返回該處，繳交販毒所得，經追查發現，具該幫派背景的許姓兄弟涉嫌重大，今年9月間出動特警攻堅抓人，查獲市價10多萬元K他命等毒品，帶回許等涉案6人，依毒品罪移送彰化地檢署後，檢方聲押陳姓共犯獲准，許姓兄弟以10萬元交保。

台中市刑大三隊在今年1月間接獲線報，彰化一處租屋透天住宅出入複雜，疑似有小蜜蜂定期定時回到該租屋處繳交販賣毒品獲利所得，且涉案的許姓兄弟（25歲、24歲）有竹聯幫弘仁會的背景。

台中市刑大報請彰化地檢署檢察官指揮後，展開調查，發現許姓兄弟為首的不法集團，有分工明確的組織結構，經常更換使用車輛販賣毒品，還多次更換租屋住所，規避查緝。

專案小組在今年9月間，見時機成熟，出動特警帶回許姓兄弟等涉案6人，查扣4輛轎車、現金72.2萬元、K他命、卡西酮、K盤等相關物證，全案依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪，移送彰化地方檢察署偵辦，其中陳姓共犯（25歲）遭檢方聲押獲准，許姓兄弟以10萬元交保，其餘涉案人以2萬元至5萬元交保。

台中市刑大提醒，販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。毒品影響社會、家庭及個人深遠，吸食毒品不僅影響個人健康，威脅性命，且易衍生出暴力、竊盜、槍支犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重負擔，切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣許姓兄弟具有竹聯幫弘仁會背景，涉嫌販毒牟利，台中市刑大在今年9月間收網抓人，查扣毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

毒品 兄弟 彰化 販毒 竹聯幫 弘仁會

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