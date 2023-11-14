販毒遭判近20年...媽媽不離不棄 他獄中作畫消業障回報

更生保護會台中分會主辦第26屆更生美展，今起在台中大墩文化中心展開，同時還有「旭光之城 培德路九號啟示錄」新書發表，用更生人故意警示社會；參展更生人藝術家賴啟源分享因販毒遭判刑近20年，母親不離不棄讓他度過漫漫獄中常日，服刑全心學畫更是14年來就奪獎42件。

賴啟源今年剛滿50歲，他回憶青少年時期不愛讀書，16、17歲起就因朋友關係接觸毒品，導致進出監獄多年，最近一次因販毒遭判長達19年6月，服刑15年後今年6月假釋出監。

他說，在漫長的坐牢時間裡，母親對他不離不棄，總是定時到監獄探望給予關懷，成為他的精神支柱，有次因台中監獄和更生保護會台中分會舉辦的「雕塑心靈之美技藝班」來招生，他想到在監牢內日子遙遙無期就主動報名，沒想到首接觸藝術就產生極大興趣。

賴表示，他從水墨畫著手，後進階到漆器、水彩及油畫，尤其又對作畫佛像最有心得，起初常常作畫途中腦中思緒紊亂，不斷回想起年輕做過的錯事，他後來體悟應是自己過去的業障，後來靜下心默念佛經，盼望能將福報迴向給恩重的父母。

賴啟源也提到，有次媽媽因糖尿病、腎臟問題緊急住院開刀，他得知心急不已卻無能為力，後來媽媽一手術出院就趕來監所探望他，為的只是讓服刑的兒子不要擔心，這更令他難過不已，為此更畫了一幅2隻白頭翁餵食巢中幼鳥的膠彩畫，取名「父母恩重難報」。

他說，今年假釋出監後，在先前技訓班的同學莊進益提供他到彰化二林彩繪壁畫的工作，他也盼著未來能成立自己的工作室，並把握時間陪伴父母、女兒。

更保台中分會指出，更生美展1998年起至今舉辦26年，2015年起從區域性擴展至全國徵件，供各縣市更生人參展，至今展出600名更生人、60名藝術家，共2700多件作品。

台灣高等檢察署檢察長、台灣更生保護會董事長張斗輝表示，1998年首屆更生美展時，他當時任台中地檢署襄閱主任檢察官，一晃眼他也參加26年，當時藝術家黃映蒲等人就進入中監指導技訓班，學生作品更是獲獎無數。