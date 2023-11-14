「小哥哥艾理」找吸毒女拍18禁 女主角販毒遭警逮
「女戰神」馮語婷日前發文痛批YouTuber「小哥哥艾理」，邀請一位染毒、精神異常的女生來拍片，與配對的素人真槍實彈激戰，認為他這種行為真的非常低劣缺德，是網路的亂源，隔了2天「小哥哥艾理」的百萬粉專就被下架，馮語婷認為這樣還不夠希望檢警能介入調查。
據了解，這名21歲染毒的劉姓女子本身從事傳播業，過去常接有嗑藥客人的業務，因此染上毒癮，她是單親媽媽，9月時曾開直播教學吸食毒品，遭警方上門查緝；10月時她被「小哥哥艾理」找去拍片，引發社會輿論抨擊。
這個月12日，劉女在網路聲稱有咖啡包可販售，台北市文山二警分局偵查隊發現後，佯裝買家聯繫購買，13日凌晨，警方在景文街，查獲她販賣及持有三級毒品。
警方查扣愷他命2包（總毛重2.38公克、總淨重2.02公克）及摻有第三級毒品卡西酮毒品咖啡包3包（總毛重：10.84公克）、摻有第三級毒品愷他命捲煙1包、殘渣袋2包、K盤1組等物，全案依毒品罪嫌移送台北地檢署，訊後以3萬元交保。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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