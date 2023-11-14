「小哥哥艾理」找吸毒女拍18禁 女主角販毒遭警逮

在臉書上逾4000名粉絲、暱稱「蘇離」的劉姓女子，13日凌晨因賣毒遭北市警方逮捕送辦。記者翁至成／翻攝 「女戰神」馮語婷日前發文痛批YouTuber「小哥哥艾理」，邀請一位染毒、精神異常的女生來拍片，與配對的素人真槍實彈激戰，認為他這種行為真的非常低劣缺德，是網路的亂源，隔了2天「小哥哥艾理」的百萬粉專就被下架，馮語婷認為這樣還不夠希望檢警能介入調查。

據了解，這名21歲染毒的劉姓女子本身從事傳播業，過去常接有嗑藥客人的業務，因此染上毒癮，她是單親媽媽，9月時曾開直播教學吸食毒品，遭警方上門查緝；10月時她被「小哥哥艾理」找去拍片，引發社會輿論抨擊。

這個月12日，劉女在網路聲稱有咖啡包可販售，台北市文山二警分局偵查隊發現後，佯裝買家聯繫購買，13日凌晨，警方在景文街，查獲她販賣及持有三級毒品。

警方查扣愷他命2包（總毛重2.38公克、總淨重2.02公克）及摻有第三級毒品卡西酮毒品咖啡包3包（總毛重：10.84公克）、摻有第三級毒品愷他命捲煙1包、殘渣袋2包、K盤1組等物，全案依毒品罪嫌移送台北地檢署，訊後以3萬元交保。 台北市警方查扣劉姓女子持有愷他命及摻有第三級毒品卡西酮毒品咖啡包3包。記者廖炳棋/翻攝

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