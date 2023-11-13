先拜再偷神明5金牌 友人銷贓雙雙落網

洪姓男子因缺錢吸毒，將歪腦筋動到神明頭上，9日潛入高雄市鳳山區一處廟宇，參拜後，趁機偷走神明所佩戴的5面金牌，後和陳姓友人將金牌銷贓獲利6.1萬，警方以車追人，2天後將兩人拘提到案，但贓款剩8000元，另起出4小包毒品。

警方調查，位於鳳山區國泰路一處廟宇的陳姓廟公，9日上午9時許，發現佩掛在神明身上的5面金牌不翼而飛，陳覺得竊賊太大膽，竟然在太歲爺上動土，報案聲稱金牌遭竊共損失13萬元。

由於案發現場廟宇未裝設監視器，鳳山分局成功派出所獲報後，擴大調閱廟宇周圍監視器追查，發現竊賊當天先將機車停放在國泰路，後徒步進入廟內，待了1分鐘，竊得金牌後跑步離開，再騎車離去。

警方沿竊賊逃逸路線，查出是洪姓男子（48歲）涉案，洪返回住處半小時後換裝出門，騎車搭載陳姓友人（47歲），兩人前往小港區銷贓金牌。

警方鎖定洪男行蹤，前天下午3時許持拘票在鳳山區鳳翔一街將洪拘提到案，洪坦承金牌銷贓6萬1000元，但贓款只剩8000元，另查扣海洛因毒品3包共重0.63公克，及安非他命1包、重0.29公克。

警方另於當天傍晚5時許在小港區福隆街將陳姓同夥拘提到案，陳辯稱不知洪男如何竊金牌；警詢後，將洪男依竊盜及違反毒品危害防制條例等罪，陳則依竊盜罪分別移送偵辦。

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