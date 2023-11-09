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影／台人集資買波蘭毒郵票 千張「搖腳丸」市價百萬警查扣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子無業，今年間夥同桃園白姓網友，集資市價6.5萬元的泰達幣，向波蘭一名賣家購買俗稱「搖腳丸」的LSD毒郵票千張，再由歐陽姓男子取貨，交由林姓女藥頭轉賣；刑事局獲報後，在今年7月、9月間行動，帶回李等涉案4人，查扣近千張的毒郵票、大麻等贓證物，檢方訊問後命李、白以10萬元交保，近日將偵結。

刑事局電偵大隊第二隊在今年5月間網路巡邏時，發現台中市李姓男子（22歲）等人，涉嫌販賣毒品，經報請台中地檢署檢察官李濂指揮後，與台中市第六警分局、桃園市平鎮警分局合組專案小組偵辦。

經數月偵查發現，李男無業為牟取不法利益，與桃園市白姓網友（22歲）集資台幣6.5萬元的泰達幣，向波蘭一名賣家購買上簽張的俗稱「一粒沙」、「搖腳丸」的LSD毒郵票，透過由郵件夾帶毒品方式寄至台灣，再委由南投縣歐陽姓男子（19歲）取貨後，轉交林姓女藥頭（25歲）以每張300元至1100元的價格販售。

專案小組見時機成熟，分別在今年7月3日、9月19日行動，陸續帶回李男等4名涉案人，查扣毒郵票952張、大麻成品3瓶（毛重348.89公克）、大麻煙油10支、毒咖啡包95包、現金13.5萬元、手機4支、筆電1部，卷菸紙1批、研磨器2個等證物。

全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署，檢方命李、白以10萬元交保、林女3萬元交保，歐陽姓男子限制住居，檢方預計近日偵結。

刑事局呼籲，毒郵票是第二級毒品，食用後會產生幻覺、錯覺、自殘、自殺等毒品反應，嚴重危害人民身心健康，並衍生社會治安相關問題，請國人切勿以身試法，警方將持續強力掃蕩毒品運輸、製造及販賣等不法犯罪集團，防堵毒品流入市面，打造無毒家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
刑事局電偵大隊第二隊在今年7月、9月間查獲李姓男子等人，涉嫌運輸、販售毒郵票案，陸續帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在今年7月、9月間查獲李姓男子等人，涉嫌運輸、販售毒郵票案，陸續帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
台中市李姓男子等人涉嫌向波蘭賣家購買LSD毒郵票，警方陸續收網逮人，查扣近千張毒郵票。記者陳宏睿／翻是
刑事局電偵大隊第二隊在今年7月、9月間查獲李姓男子等人，涉嫌運輸、販售毒郵票案，陸續帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在今年7月、9月間查獲李姓男子等人，涉嫌運輸、販售毒郵票案，陸續帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市 歐陽

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