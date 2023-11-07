佯稱買笑氣鋼瓶卻持開山刀行搶 3男躲汽車旅館仍被逮

今年8月，鄭姓、林姓、邱姓男子假裝向周姓男子買笑氣，於新北市汐止區面交時涉嫌亮出開山刀架在周男脖子，搶走6鋼瓶笑氣和8千元現金逃逸，警方最後在汽車旅館等處拘提鄭等3人到案，周男持有及販售笑氣部分則函請環保署裁罰。檢方今偵結。依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

起訴指出，林男透過微信向31歲周姓男子洽談買笑氣，今年8月26日傍晚5時許，相約在新北某汽車旅館旁巷內面交，周駕駛租賃車載運6支笑氣鋼瓶、價值2萬6400元到場；鄭男持開山刀架在周的脖子上，林、邱分別持開山刀和彈簧刀在旁，3涉嫌脅迫周交出財物，眾人拿走8千元現金、汽車鑰匙、及6支笑氣鋼瓶逃逸。

警方調閱監視器追捕，當晚持拘票在新北中和一家汽車旅館查獲鄭男和笑氣鋼瓶6支、彈簧折疊刀；隔天凌晨在樹林拘提林男，查扣開山刀、彈簧刀，並在北市內湖邱男住處拘提邱到案。